Orinson Amaya: "Motagua maneja el arbitraje en Honduras. Es increíble todo lo que pasa"

El juego de vuelta de semifinal entre Marathón y Motagua ya inició a jugarse y ha sido fuera de las canchas con los dimes y diretes de dirigentes y entrenadores. Orinson Amaya, presidente verdolaga, no se queda callado.

El alto directivo esmeralda no esconde su temor por los árbitros y asegura que los azules controlan el arbitraje ne Honduras y que es difícil luchar contra el poder.

Adelanta que no habrá preventa de boletos y que solo hinchas vestidos de verdolagas podrán comprar tickets.

¿Tiene la confianza que Marathón logrará revertir el resultado y que clasificará a la final?

Conscientes que tenemos un partido difícil, pero con la esperanza de revertir el marcador, podemos dar ese paso, estamos en nuestra cancha ante nuestra afición, el jugador está motivado, solo queda esperar que llegue el sábado y ganar.

Han comunicado que no permiten entrada de aficionados de Motagua.

Ayer -lunes- en sesión de junta directiva tomamos la decisión de no permitir ningún aficionado de Motagua, creo que habemos suficientes marathones para llenarlo el sábado y obviamente para evitar algún problema entre barras. La disposición es general, ni barra ni aficionados comunes pueden entrar.

¿Tienen un dispositivo de seguridad minucioso?

Por esa razón no habrá preventa, los boletos se venderán el sábado en el estadio desde las 11:00 AM, el aficionado debe venir identificado con los colores de Marathón y se estarán haciendo registros porque normalmente lo que hacen (los hinchas de Motagua) es ponerse una camisa encima de Marathón y abajo la del visitante.

¿Cuántos elementos de seguridad estarán resguardando el partido?

Mañana -miércoles- se reúne Rolando Peña con las autoridades de la Policía y determinarán cuántos estarán.

¿No dejar entrar a la afición de Motagua es por la hostilidad que fueron recibidos el domingo en Tegucigalpa?

Motagua no respondió con la seguridad cuando el equipo llegó al estadio, de hecho cuando salimos estuvo difícil, aparte que medios de Tegucigalpa han creado una campaña que aquí estamos en guerra, que en el Yankel habrá problema, cosa que no ha habido, jugamos la final con Motagua y no pasó nada.

En Tegucigalpa han habido hasta muertos y no dicen nada, hay una campaña negativa contra el estadio, no sé qué buscan, a lo mejor la cancelación del mismo.

¿Pero si garantizan la seguridad?

Claro, ustedes -los periodistas- son testigos de que este torneo tuvimos partidos importantes y no hubo nada que lamentar, igual que con Real España y Motagua porque siempre están los anillos de seguridad previos a entrar.

Dice Pedro Atala que no vienen a Irak ¿Cree piensa?

No respondo a los comentarios de él, tiene derecho a decir lo que quiera. Lo más importante es que jugamos en casa, somos fuerte en nuestra cancha, veremos de qué están hechos y los jugadores nuestros son conscientes de lo que se están jugando y veremos qué pasa.

En los futbolístico ¿cree que Marathón puede estar mejor?

El jugador de Marathón tiene hambre de estar en la final y creo que el sábado daremos ese pase.

¿Hay temores externos?

Siempre están, más que todos en el arbitraje, recuerden que ellos -Motagua- manejan el arbitraje en Honduras, increíble, todo lo que pasa, es difícil luchar contra el poder, ¿qué se le va a hacer?, lo que toca es ganar y que el jugador esté consciente que vamos contra todo, árbitros y muchas cosas.

¿Si le toca elegir un árbitro a quién elegiría?

De nada me sirve, el señor Rebollar es quien designa un árbitro. Ojalá que a quien ponga sea el mejor, que Dios lo ilumine.

¿Qué le espera a Motagua con un estadio lleno de marathones?

Tendremos total apoyo, este estadio se hace sentir, por eso estuvimos tantos partidos invictos, la afición está convencida que vamos a revertir.