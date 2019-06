Eddy Atala: “Se va a renovar el cien por ciento de los jugadores que terminaron su contrato”

Motagua sigue celebrando la obtención de la Copa 17, pero al mismo tiempo la dirigencia ya planifica de cara al siguiente semestre donde estarán en tres torneos.

Eddy Atala, presidente de Motagua, habló del futuro que tendrá el equipo en cuanto a renovaciones y fichajes en una entrevista brindada a Heribaldo Laínez de Azteca Honduras.

“Motagua siempre debe pelear el campeonato, no somos un equipo que hacemos tantos cambios y por eso tenemos los resultados. Cuando se hacen cambios son pocos, tenemos una planilla de 22 jugadores y creemos que nos faltan dos o tres jugadores que puedan venir a ayudarnos”, inició contando.

Sin dar detalles de puestos, el presidente de Motagua aseguró que buscarán estos jugadores en el ámbito nacional pues tienen llenas las plazas de extranjeros.

“Necesitamos tres jugadores en algunos puestos que lo vamos a definir con el cuerpo técnico, son jugadores del ámbito nacional y los vamos a buscar. Este proceso de Diego Vázquez ha sido el más exitoso, darle continuidad genera esos resultados”.

¿Uno de los jugadores será Óscar Salas?, se le consultó, a lo que él respondió: “Es una decisión del cuerpo técnico, no nos corresponde decir si es el jugador que el entrenador quiere o no. No imponemos jugadores ni decidimos, si el entrenador lo quiere lo buscamos y lo tratamos de negociar. Se ve si es financieramente factible tenerlo”.

En torno a ese tema, Atala dejó en claro que muchos jugadores que se han ido de Motagua salieron por el aspecto económico y detalló un caso que se dio hace algunos meses.

“Hay jugadores que se van aunque tengan éxito, el Chino Discua se fue al Marathón por razones económicas. Marathón hizo una oferta muy superior a la de Motagua, nosotros no vamos a entrar en conflictos de no poder pagar las planillas. Lo que hablamos con Diego es que se va a renovar el cien por ciento de los jugadores que terminaron su contrato. Nos vamos a sentar con cada uno de ellos y vamos a ver el sueldo que tendrá cada uno de ellos”.

Acerca de la Copa 17 ganada ante Olimpia manifestó: “Todos los títulos se disfrutan, pero este es especial porque realmente Olimpia es la institución más grande del país, tiene una afición monstruosa la cual quiero felicitar, era una fiesta olimpista en el estadio. En el caso de Keosseián hizo una buen torneo y le dio más carácter, le fallaron algunas piezas del extranjero pero los llevó a dos finales”.

JUGADORES QUE TERMINARON SU CONTRATO CON MOTAGUA:

-Omar Elvir, Reinieri Mayorquín, Sergio Peña, Walter Martínez, Marcelo Santos y Wilmer Crisanto.

-A Matías Galvaliz ya se le renovó contrato por un año.