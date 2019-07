Scaloni confirma que seguirá como entrenador de Argentina hasta diciembre

Lejos de olvidar la polémica arbitral en el partido de semifinales de la Copa América-2019 perdido contra Brasil (2-0), el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, insistió este viernes en las críticas: "Cuanto más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de que nos sacaron algo".

En la víspera del partido por el tercer puesto contra Chile en Sao Paulo, que se disputa el sábado a las 1:00 pm de Honduras, Scaloni declaró en conferencia de prensa: "Cuando acabas el partido, en caliente, piensas que te sacaron algo, pero se te pasa a medida que avanzan los días".

"Esta vez es todo lo contrario. Cuanto más pasa el tiempo, más nos damos cuenta que nos sacaron algo, de eso no hay duda", añadió.

"Hicimos méritos suficientes dentro de la cancha para llegar a la final. Algo pasó, pero ya está".

Scaloni destacó que el trabajo del cuerpo técnico argentino era "lograr lo que conseguimos, que estos pibes sientan la camiseta, que compitan como lo hicieron el otro día con Brasil frente a 70.000 personas y contra cuatro tipos de negro... u ocho tipos, no sé cuántos había en contra, que compitan de esa manera", en referencia a los árbitros y a los miembros del VAR (videoarbitraje).

"Estamos muy orgullosos y para nosotros eso ya es un triunfo", aseguró Scaloni, aunque insistió en que Argentina fue perjudicada por los errores arbitrales: "De alguna manera hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene, pero nos sentimos muy dolidos y perjudicados".

El técnico, cuyo contrato finaliza el 30 de diciembre, aseguró que no sabe si continuará en el puesto o no a partir de esa fecha. "No hablamos de lo que sucederá después".

"Estoy bien y cómodo en la Selección, pero no puedo opinar más allá de mi contrato, que es hasta diciembre", añadió.

Scaloni, que llegó al puesto sin experiencia en los banquillos, defendió su trabajo: "No me siento a prueba, creo que la prueba mía ya pasó. Traer a estos jugadores y hacer que jueguen era mi prueba, y la hice. Lo que vinimos a hacer, lo conseguimos".

"Estos jugadores serán el futuro de la selección, sea quien sea el entrenador (...) Si seguimos en el mismo camino nos irá bien", añadió.

Sobre el partido ante Chile por el tercer puesto, Scaloni defendió que "es importante y pondremos lo que creemos que es mejor".

"No contaremos con Acuña y con Lautaro (Martínez). Estamos bien y queremos terminar de la mejor manera", concluyó.