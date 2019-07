¿Ricardo Gareca dirigirá a Argentina?, así contestó el técnico de Perú

Más allá del dolor de la derrota, vamos por buen camino, dijo el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, al analizar la caída 3-1 este domingo en la final de la Copa América 2019 que se adjudicó el favorito y anfitrión Brasil.

"Más allá del dolor de la derrota, vamos por buen camino. Lo más importante es darnos cuenta que hemos evolucionado con el tiempo, y que eso no nos tiene que confundir sino fortalecer", dijo Gareca en rueda de prensa en el Maracaná, en Rio de Janeiro.



Everton, a los 15 minutos, Gabriel Jesus (45+3) y Richarlison (90 de penal) marcaron los goles de la Seleçao. Paolo Guerrero, de penal a los 43, había decretado el empate parcial para los incas.





"Brasil fue un justo ganador", agregó el 'Tigre', que aprovechó la ocasión para confirmar su permanencia en el banco de Perú hasta el 2021. "Y si clasificamos al Mundial (de Catar-2022) extendemos el contrato por un año más".



"Perú me dio todo y me entregó todo. Tenemos un gran compromiso con el Perú", insistió, poniendo fin a los rumores que lo situaban en la selección de Argentina para reemplazar a Lionel Scaloni.



Sobre el encuentro ante la Seleçao dijo que "mejoramos respecto al 5-0 (de la fase de grupos), tuvimos nuestro momento en el partido y ellos aprovecharon bien las oportunidades que tuvieron".



- Seguir creciendo -



"Estamos luchando para posicionarnos, somos una selección con experiencia, no somos la revelación del torneo. Hoy vinimos a ganar la Copa y teníamos el convencimiento de poder ganarla", destacó el 'Tigre', al frente del combinado inca desde marzo de 2015.



"Debemos seguir superándonos, somos una selección que ha mejorado y va mejorando", consideró.



"No nos podemos detener en esto que hicimos. Esto debe ser algo constante, tenemos que seguir insistiendo y manteniendo la humildad", remarcó Gareca, artífice de la clasificación de Perú al Mundial de Rusia-2018, 36 años después de su última participación en España-1982.





Perú perseguía su tercer título de Copa América, luego de las ganadas en los lejanos 1939 y 1975.



- Distancia con Messi -



La fiesta final se vio empañada por las explosivas declaraciones del astro argentino Lionel Messi, expulsado ante Chile en el partido por el tercer puesto, el sábado en Sao Paulo, acusando a la Conmebol de corrupta y de favorecer a Brasil para que fuera el campeón.



Gareca tomó distancia de las afirmaciones del capitán albiceleste asegurando que no las compartía y se declaró "defensor de todo lo que tenga que ver con Sudamérica".



"Messi es una voz autorizada, lo que no significa que comparta lo que ha dicho. Lo respeto muchísimo como jugador y como persona, lo considero un muchacho muy centrado, pero no podemos enfocarnos en que todo es corrupción", advirtió.



"Quisiéramos parecernos a lo que sucede y se ve en Europa, nuestros hijos saben más del fútbol europeo que del que se ve aquí, pero no todo lo de allá es lo mejor. Aquí también hay cosas buenas, estamos mejorando", insistió el técnico de 61 años.



"A Brasil el único que le pudo convertir un gol fuimos nosotros, y de penal, y eso demuestra que es una selección muy sólida, que ganó bien", puntualizó.