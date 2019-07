Edwin Rodríguez, jugador del Olimpia, vuelve a recaer de su lesión en la clavícula

Edwin Rodríguez, volante del Olimpia, vuelve a ser noticia al confirmar una nueva recaída de su fractura en la clavícula.

El futbolista hondureño estuvo en la final pasada ante Motagua y fue ahí donde sufrió la primera recaída. Ahora el Doctor Óscar Benítez sigue de cerca su caso en San Pedro Sula.

"No fui operado, en la final estaba bien, ahí tuve un contacto duro con un jugador del Motagua y ahí recaí", destacó.

"Después del golpe de la final no se manejó bien, pero antes de la final estuve recuperándome los días que me habían dicho, cinco o seis semanas, estuvo entrenando tres semanas con el equipo, me sentía bien y no sentía ningún golpe, pero lastimosamente se dio ese choque con el jugador del Motagua", agregó.

Edwin Rodríguez ha confesado que su lesión no fue tratada bien y que por eso se ha dado una segunda recaída.

"Estuve haciendo pretemporada con Olimpia, como les dije, porque se manejó mal, después de la final me hicieron unas radiografía y salieron que no tenía nada, ya después de tres días de pretemporada con el equipo (en Siguatepeque) ahí sentí malestar en el hombro", detalló.

El volante del Olimpia estará de bajar unas semanas más, noticia que lo deja mal parado de cara al torneo Apertura de la Liga Nacional, pues Pedro Troglio no lo ha visto en su mejor versión y sus compañeros están ya casi a tono.

"Voy a estar dos semanas más haciendo terapia y después un mes o mes medio voy a estar haciendo trabajos para reincorporarme al equipo", resaltó.

Esta nueva lesión dejó a Edwin Rodríguez sin opciones de estar con la Selección de Honduras Sub-23, que es dirigida por Fabián Coito.

"Lastimosamente me perdí este proceso de los partidos ante Nicaragua y también me pierdo los Panamericanos", concluyó.