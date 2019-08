Coito: "No sería sorpresa ver jugadores Sub-23 en la convocatoria de la mayor"

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, ha encontrado en los Juegos Panamericanos de Lima, una base de jugadores que a corto plazo veremos en la selección mayor y podría ser para los partidos amistosos de septiembre.

El timonel no descarta porque son chicos que han venido haciendo un buen trabajo, con preparación, y sin duda la experiencia que está viviendo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Leer: LO QUE DIJO FAITELSON TRAS LA ELIMINACIÓN DE HONDURAS

"Eso lo vamos a ver cuando termine el partido contra Argentina y vamos a disponer la preparatoria, pero por supuesto (serían convocados), son futbolistas de 22 años, son de primera división, tienen la preparación y han vivido una buena experiencia...", comentó Coito a DIEZ.

Los seleccionados Sub-23 de Honduras se encuentran preparando la final contra Argentina.

Actualmente, de este grupo de 18 jugadores, Coito ya sumó a la mayor para la pasada Copa Oro a los futbolistas del Olimpia, Alejandro Reyes y Jorge Álvarez, dejando en la lista previa al defensor Denil Maldonado que ha sido de los más destacados.

¿Por qué serían convocados? El entrenador uruguayo destaca su experiencia que han venido ganando. "Si es un aporte es el recambio natural y no vamos a hacer la excepción y son jugadores de recambio. Cuando esos futbolistas van pidiendo su lugar no se les puede tapar ese crecimiento. No sería sorpresa que algún jugador de este grupo (Sub-23) esté en la convocatoria de la Selección Nacional mayor", comentó.

Honduras estará enfrentando a Puerto Rico (5 de septiembre) y Chile (10 de septiembre) en territorio patrio en dos partidos amistosos de preparación antes de encarar en octubre la Liga de Naciones de Concacaf en la que se medirá a Trinidad y Tobago y Martinica.