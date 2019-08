Wilson Palacios sobre muerte de Pery Martínez: “Nunca esperé una noticia como esa”

Wilson Palacios, de 35 años, sigue jugando al fútbol y ahora lo hará con la Real Sociedad, aunque para volver, el futbolista deberá esperar un par de días más.

El exmediocampista del Tottenham de Inglaterra ha hablado en Tocoa previo al duelo que los aceiteros perdieron ante la UPN 0-2.

Wilson recordó a su primo Walter Martínez, jugador hondureño que perdió la vida en Estados Unidos. "Aparte de ser amigos es un familiar mío, así que la noticia de su muerte me tocó duro", dijo.

"Siempre lo recordaré como un ser muy alegre, ustedes saben cómo era él, siempre tenía una mente positiva a todo lo que hacía. Se nos fue un hermano para mí, nunca esperé una noticia como esa, pero Dios sabe lo que hace... tengo muchas anécdotas con él, pero no me gustaría recordarlas ahora", agregó.

Sobre su adaptación la Real Sociedad, ha dicho. “El equipo me ha recibido bien, los directivos también. El nivel deportivo de acá es bueno, yo salí de aquí".





“La verdad que es un nuevo reto, yo espero que las cosas me salgan bien. Jugar al lado de mi hermano es bueno, esperamos hacer un buen papel", añadió.



Wilson Palacios no se desespera por lucir su nuevo número de camiseta (35) con los tocoeños y aguarda por su debut.

"No debuté por cuestiones técnicas, también me hace falta un poco para estar a tono, pero para el sábado espero debutar ante el Vida. La afición puede esperar de mí mucho trabajo, el equipo tiene aspiraciones para ser campeón y eso me motivó a venir", argumentó.

Al bimundialista con Honduras se le consultó sobre Olimpia, su antiguo amor, y su respuesta fue clara. “El Olimpia ya es pasado, el ciclo se cerró, yo creo que acá me retiro con Real Sociedad. Vamos a ver qué hago después, podría convertirme en representante de jugadores. Eso es lo que me gusta".