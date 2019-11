Rony Martínez: “Cuatro goles es muy poco para los que he marcado en otros torneos”

Rony Martínez, delantero del Real España, se mostró contento de volver a encontrarse con el gol tras la fatídica tarde en la pasada jornada frente al Motagua donde erró bajo el marco y dice que el tanto ante Honduras le da confianza para el cierre del campeonato.

“Gracias a Dios se me están dando las cosas al final… y bueno, nunca he bajado los brazos, he seguido marcando, luchando y sé que el que persevera alcanza y gracias a Dios se me dio el gol. Estoy finalizando bien y esperando que pasa en el cierre del campeonato”, mencionó Martínez.

El delantero no está conforme con la cantidad que lleva, pues al ser el referente del ataque de los catedráticos, espera poder facturar más en el juego que vienen donde enfrentan al Platense en la última jornada del Apertura.

NO ESTÁ CONFORME CON LA CUOTA

“Este es el trabajo de no bajar los brazos y seguir luchando, eso Dios lo ve y me ha premiado y hay que seguir así. En liga llevo cuatro goles y es muy poco para los que he anotado en otros torneos pero no me quejo, le doy gracias a Dios por los que me dé, siempre serán bienvenidos”, adelantó.

“Primeramente Dios esperamos se nos den las cosas, estamos luchando hasta el final. Esperamos que si se nos dan las oportunidades de estar en la pentagonal lo vamos a hacer de la mejor manera”, sentenció el del Bajo Aguán.