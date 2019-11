Walter Centeno: "Estamos a 95 minutos de poder salir campeones y llevamos la ventaja"

Contento. Así salió Walter "Paté" Centeno tras el triunfo del Saprissa 1-0 ante Motagua en la ida de la final de Liga Concacaf.

"Son equipo fuerte en la parte de atrás. Me voy contento, los goles no los regalan, se fabrican y lo hicimos bien. Fabricamos otras, pero no se concretaron", inició contando en conferencia de prensa.

Y agregó; "Yo he visto equipos que han salido campeones con un 0-0 y ya nosotros hicimos uno, no se les olvide que en el minuto 68 del partido pasado estábamos eliminados y hoy estamos a 95 minutos de poder salir campeones y llevamos la ventaja de un gol".

Los Morados consiguieron una importante ventaja y deberán defenderla el martes 26 de noviembre en la vuelta en Tegucigalpa. Paté no cierra las puertas a las rotaciones para los juegos que se vienen.

“Para algo hicimos las rotaciones todo este tiempo y algo tenemos que sacar de ahí, puede que a algunos les toque jugar la final, nosotros necesitamos de todos los jugadores y para eso están”.

Centeno dejó claro que para ser campeones deberán arriesgar e ir a jugar ofensivamente, y dijo que intentarán "defenderse con el balón".

La estrategia que utilizará en la vuelta en Honduras

El Paté fue consultado sobre lo que necesita su equipo para jugar la vuelta en suelo catracho.

¿Qué podemos presentar, ya que hace 14 años no ganamos nada un título internacional?, de eso estamos necesitados. Ir a Honduras a jugar es duro, hay que correr riesgos, hay que ser valientes, esto es fútbol. Vamos ir a defendernos con la bola".