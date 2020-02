Deybi Flores reconoce que las ofertas de salir al extranjeros eran de la MLS

Deybi Flores fue uno de los jugadores que se integró de último a las filas del Olimpia y después de ciertas lesiones de varios compañeros del club, pues en el duelo ante el Real Sociedad tuvo sus primeros minutos en este torneo.

"Olimpia siempre está obligado, en fútbol siempre hay sorpresas y por ahí no se han dado ciertas cosas y somos conscientes, pero estamos trabajando para lograr lo que se hizo el torneo pasado".

El volante reconocer que en base a trabajo se le ha dado esta oportunidad. "Primeramente tener fe en Dios, es lo máximo, luego trabajar, exigirme al máximo el doble o el triple. Siempre del tipo de jugador que da el extra y gracias a Dios el profe me dio la oportunidad".

Pedro Troglio había comentado en son de brama que Deybi Flores había buscado algún brujo para tener oportunidad de jugar. Este día el volante se refirió al tema.

"Mi brujo es Dios, siempre me encomiendo a él que me de las fuerzas, sabiduría para alcanzar todo lo que quiero", respondió el jugador nacido en San Pedro Sula.

El Olimpia se prepara para enfrentar este miércoles al Honduras Progreso en Tegucigalpa. Fotos Ronal Aceituno

Luego de sumar los primeros minutos con el Olimpia en la campaña, Flores no se siente titular. "Desde que estoy en Olimpia nunca lo he ganado, aquí es un equipo grandes, donde hay mucho jugador bueno y en esta posición está llena, pero soy un jugador que me esfuerzo día a día".

SOBRE LAS OFERTAS EN EL EXTRANJERO

Deybi Flores tenía ofertas de salir al extranjero y debido a eso no se había presentado a la pretemporada del Olimpia. El mismo jugador reconoció que aún sigue teniendo opciones de salir.

"Tenía varias opciones y todavía están, pero no quiero hablar de eso, no se concretó nada y quiero seguir ligado al Olimpia, quiero estar aquí, volver a quedar campeón con el equipo y luego veremos en junio".

Y agregó. "Todo jugador anhela salir al extranjero, estar en una selección, pero primero hay que hacer las cosas bien en tu equipo. Ahorita estoy en el Olimpia y estoy ligado aquí".

Flores confirmó que de la MLS eran una de las posibilidades. "Era una de las posibilidades que tuve, pero no quiero hablar de eso, ya eso queda atrás por ahorita y lo que Dios tiene preparado es lo mejor".