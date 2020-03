Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, da positivo por coronavirus

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunció que dio positivo por coronavirus la noche de este viernes. Esto ha causado impacto en el balompié azteca y en toda la nación pues ya son 160 casos de Covid-19 en dicha nación.

"Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo", inició contando en un comunicado de prensa.

VER: MÁS DE 350 CASOS DE CORONAVIRUS EN CENTROAMÉRICA

"Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud. Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la LIGA MX / ASCENSO MX".

"Les aseguro que actuaré con toda responsabilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, como un equipo, el país podrá salir adelante", terminó contando Bonilla.

En la Liga MX, Bonilla se une al caso de Alberto Marrero, presidente de Atlético de San Luis, como los únicos dos casos positivos por coronavirus.