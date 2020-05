Matías Garrido: "Se empezó a negociar con Olimpia, esperamos estar un año más"

El volante argentino Matías Garrido ya inició pláticas para renovar con Olimpia. El gaucho habló con DIEZ en live en Facebook y YouTube sobre su futuro y lo que ha vivido en Honduras.

Garrido en encuentra pasando la cuarentena con su familia en Tegucigalpa y dice que se sigue entrenando para mantenerse en forma.

Los aficionados albos le dejaron una gran cantidad de mensajes con muestras de cariño. "Es algo que estoy muy agradecido, que en este corto tiempo la gente me haya brindado ese cariño. No tengo palabras para describir eso y como me han tratado en este corto tiempo".

El mediocampista adelantó que ya ha iniciado pláticas con la dirigencia del Olimpia para la renovación.

"Hemos empezado a charlar. Hubo un contacto en un primer momento, se empezó a negociar la continuidad, la dirigencia está con muchas ganas de que continúe y de mi parte también. Creo que se va a resolver pronto, no va a haber ningún inconveniente".

Y agregó: "Vamos bien, estoy conforme por como me han tratado, la disposición de la dirigencia también. Esperamos que siga todo eso y poder estar un año más acá en el club".

Pedro Troglio, técnico del club, pidió a la dirigencia la renovación de los que quedaban sin contrato.

"Con Pedro ya había hablado, están las ganas de él de que continúe. Faltan algunos detalles, pero todo va por buen camino. Es lo que queremos, seguir con este proyecto, seguir el próximo torneo con este equipo y esperamos que así sea".

Llegar y ganar un título, ¿así lo imaginaste?

"Se dio más de lo que esperaba. Uno siempre sueña y se pone objetivos, pero están los miedos de una nueva experiencia y un nuevo fútbol. Lograr un torneo en el primer campeonato que me tocó jugar, después que había pasado tanto tiempo que no habían logrado, luego e torneo internacional que estábamos haciendo, es mucho. Estoy muy agradecido, feliz. Esperamos que esto sea un comienzo, que vengan muchas cosas más. Olimpia ocupa un lugar importante en mi carrera, pero uno siempre piensa seguir creciendo e ir por más".

¿Aceptaría bajarse el salario?

Uno como jugador entiende lo que está pasando. La gente está sufriendo en sus trabajos y en sus hogares. Uno se pone a disposición del club en lo que sea necesario para tratar de llegar a un acuerdo. Es un momento difícil".

El apodo de "Ardilla":

"De chico me decían "gambetita", "enano", distintos sobrenombres. "Ardilla" es el último y ahora con las redes todo van saliendo".

La propuesta del diputado Antonio Rivera:

"Quisiera ver en qué fecha lo piensa reanudar. Pensarlo a corto plazo sería una locura, después uno debe prepararse. Hablamos de un tiempo bastante largo, el calendario da para un próximo torneo. Me sorprende (su propuesta), pero no sé cual es su idea, sería bueno que fuese más claro".

La eliminación ante Saprissa:



Me dicen Saprissa y tengo una espina allí, una linda, pero el fútbol es lindo y da revanchas. Es un gran equipo, merecidamente salió campeón, pero me quedó ese dolor de haber perdido y como se dio. Ojalá podamos volvernos encontrar para tener esa revancha. Fue uno de los dolores más grandes que he vivido como futbolista. Pero estamos expuestos a eso, sos supimos sobreponer a eso".

El gol de tiro libre al Motagua:

"Fue muy lindo, va a quedar en el recuerdo ese gol. Fue un puntapié inicial, envión anímico para como veníamos en el torneo. Ese triunfo nos dio un envión por sobre todo, era el primer clásico después de la suspensión, Olimpia había perdido la final y es clásico nos dio la fuerza para enfrentar lo que se venía".

El gol ante Marathón que les aseguró el título:

"Es algo muy lindo, quizá con el tiempo viendo la repercusión que tuvo, la cancha estaba impresionante. Tengo una foto festejando ese gol, seguramente va a ir a un mural en mi casa, se ve hermosa con la gente celebrando y con los celulares grabando, por allí dicen un gol épico. Va a quedar en el recuerdo de mucho".

¿Jugarías en Marathón o Real España?

Yo estoy pensando en Olimpia nada más, deseo la continuidad, seguir el próximo año más. Después no sé qué pueda suceder, pero ahora la prioridad es Olimpia, queremos seguir este proyecto".

El clásico más intenso:



"Los clásicos contra Motagua, son los más lindos, creo que hay algo distinto con los otros clásicos. Hay esa pequeña pica bien futbolera. Esta última etapa contra Con Real España fueron los más duros, nos costó muchísimo y nos ganó esa final".

Nivel del fútbol hondureño:

"Me ha sorprendido para bien, hay buenos jugadores. Un fútbol muy linda, gusto jugar. A nivel de Selección está creciendo, con chicos talentosos y eso le da jerarquía a todo".

Tu socio en Olimpia:

"Es difícil, hay tanta rotación y al que le toca lo hace bien. Carlitos Pineda es de los que se mantiene, tiene buena dinámica, buen pie y te da ese toque. Es un jugador que tiene mucho futuro".

Qué jugadores te han sorprendido:

Nombraba a Carlitos de Olimpia, después Kervin Arriaga es un jugador que me gusta mucho, tiene mucho futuro. Después hay varios más que no recuerdo el nombre, pero me gustan mucho. Este de Motagua, Kevin López, un jugador interesante, dinámico. Hay varios de acá de Honduras que tienen mucho futuro. De Olimpia podría nombrar más".

¿Qué jugador de la Liga contrataría para Olimpia?

Allí te los nombré: Kervin Arriaga, Kevin López y hay más. Pero voy a quedar mal con los que juegan en esa posición, ja,ja".

Sobre la Concachampions:

"Sueño con ese partido de vuelta (ante Montreal Impact) y pasar de fase. Ojalá sigan. No se sabe si seguirá, tengo esperanza que se le de continuidad a ese torneo tan lindo para lograr ese pasaje. Nos veríamos afectados porque la vuelta se jugaría sin público y eso pesa".

¿Qué lugares ha podido conocer de Honduras?

Roatán y nos hemos quedamos maravillados, un lugar soñado, es hermoso. Tuvimos la oportunidad de conocer durante las vacaciones de fin de año.

¿Cómo va con las comidas?

Es lo que más me ha costado, me he adaptado al tráfico, pero no a la comida. Aquí comen con picante, dicen que es normal. Soy gustoso, difícil con la comida. Es mi punto débil, siempre que esto tiene mucho, que esto poco.

¿No ha probado la baleada?

Las he probado. Baleadas o tacos, sabemos comer en el club. Pero le ponen mucho picante, como pero poquito. Yo me voy a lo seguro, pollo y ensalada. En el desayuno aquí comen frijoles, queso, huevo. Yo tomo un yugurt y listo. Eso me cuesta".