La Cantera Global: Mason Greenwood, el chico “dinamita” del Manchester United de 18 años

Terminó la Premier League, el Liverpool se coronó campeón, pero surgieron nuevas promesas en el fútbol inglés; precisamente en el Manchester United. Con dieciocho años Mason Greenwood anotó diez goles en la Premier League, números no tan comunes para un jugador tan joven. Sus datos son muy positivos para su temprana edad.

Greenwood comenzó a jugar al fútbol en Canadá, en la escuela de desarrollo del Club en Halifax, luego avanzó por la academia del Manchester y terminó su proceso juvenil en la sub 18 del United, teniendo edad para jugar en la categoría sub 16; esa temporada fue máximo goleador de la Premier League North sub 18, con diecisiete goles en veintiún partidos. Hizo su debut para el primer equipo de la mano de Ole Gunnar Solskjaer en la Champions League en la recordada victoria del equipo de Manchester contra el PSG.

Cuando comenzó su carrera Mason Greenwood era mediocampista, pero con el paso del tiempo y su capacidad goleadora se le ubicó como centro delantero. Fue Ole Gunnnar, su entrenador actual, que dijo: “Puede jugar en todas las posiciones de ataque e incluso de mediapunta”. Greenwood sobresale por manejar bien ambos perfiles (derecho e izquierdo) se relaciona correctamente con sus compañeros en el mediocampo y tiene un potente disparo siempre buscando un poste.

No hay duda que el Manchester United tiene, dinamita pura, en Mason Greenwood y así le reconocen los seguidores, cuando le cantan: “Mason Grenwood’s dynamite”. La próxima temporada el United juega la Champions League de nuevo y seguro Greenwood será referente en el ataque de los de Manchester.