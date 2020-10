Diego Vázquez recuerda el 4-1: "Para nosotros no es un tema menor, le damos mucho valor"

Follow @GustavoRocaGOL

Diego Vázquez es seguro de lo que dice. El técnico del Motagua ha dialogado con la prensa horas antes del clásico ante el Olimpia, un partido que reconoce es "especial" pero que lo toma como cualquier otro.

El estratega argentino de las águilas azules no olvida el 4-1 en Comayagua, último encuentro entre azules y blancos que el resultado final fue a su favor. Diego Vázquez ha dicho que para ellos ese juego no fue poca cosa. "Para nosotros no es un tema menor, le damos mucho valor", expresó.

LO QUE DIEGO VÁZQUEZ DIJO:

Motagua llega bien: "Es un partido muy importante para nosotros, como lo son todos, pero lógico que los clásicos por el hecho de serlo tienen ese condimento particular. Muy ilusionado, llegamos muy bien para jugarlo, lucharlo, disfrutarlo, pelearlo y ganarlo. No recuerdo, desde que estamos, llegar a un clásico con una diferencia de cuatro puntos etonces es un tema para disfrutarlo porque es un detalle no menor para nosotros, la mayoría de los clásicos llegamos con una diferencia mínima siempre, iguales o a veces en desventaja, nunca como ahora, es algo para hacerlo sentir, la línea es muy delgada, no quiere decir que por eso vamos a estar confiados en el partido".





¿Llegan como favoritos?: "Lo de favorito es algo para la prensa, en un clásico no existen favoritos independientemente de cómo lleguen los dos equipos, en ningún tipo de clásico por más que haya diferencia o no, no hay favoritos. Me gusta cómo llegamos porque venimos con un buen ritmo mostrando buenas cosas, por ejemplo el gol que hicimos el otro día, mostramos muchos conceptos positivos con 11 pases sin que el rival la tocara pero también hemos cometido errores, tenemos que estar atentos, también sufrimos en algunos partidos de más, hay que tener en cuenta muchos detalles para hacer el análisis pero lo de favotiro no comparto para nada".



Opinión de Pedro Troglio sobre el 4-1: "No estoy para opinar. Está bien, respetamos todas las opiniones, para nosotros fue un partido histórico que nunca en la historia Motagua le había ganado por esa diferencia al Olimpia, nos costó, lo luchamos, lo peleamos mucho, nos costó sangre ganarlo y lo vivimos de esa manera en ese momento, ahora ya pasó, es otro momento. Por algo en los 92 años que tiene Motagua, nunca le había sacado esa diferencia, para nosotros no es un tema menor, nosotros le damos mucho valor".



El juego ante Olimpia: "Enfatizamos en lo que venimos haciendo, nada de diferente a lo que venimos tratando de hacer siempre y no porque sea un clásico vamos a cambiar, es un partido especial, respetamos mucho al rival pero también confiamos mucho en lo que venimos haciendo. Tenemos una precaución sobre ellos y si se quiere decir, reforzar lo que hacemos nosotros".

Sobre el estado de Rubilio Castillo: "Vamos a ver cómo evoluciona. Vino de la selección con un golpe, esperemos que evolucione bien, todavía quedan más de 24 horas para el partido, hay que esperar".

Rubilio Castillo salió 'tocado' después del partido Honduras - Nicaragua.



¿Qué le preocupa del Olimpia?: "Me ocupa todo, es un clásico, son partidos que a lo largo de todo este tiempo que hemos estado dirigiendo al Motagua han sido cerrados y peleados. Esperemos ganarlo, ¿por qué no?, es la ilusión que tenemos, después, es un juego, esperemos estar bien".

La previa del Motagua-Olimpia: "La previa solo sirve para llegar al partido con buen ánimo, depsués lo tenes que demostrar en la cancha y en los minutos que jugués. Me pone contento llegar de buena manera, tu canal no puede poner que no ganamos clásicos en clásimos normales, antes sacaban las finales no contaban para ustedes, ahora ya no pueden poner mucho eso, y me pone contento. Son datos que estaban mal ¿cómo vas a hacer un conteo de clásicos sin poner las finales?, una locura, un despropósito totalmente, por lo menos no voy a ver eso el conteo de los clásicos sin poner las finales".

Un juego especial: "Todos los partidos son importantes, lógicamente que un clásico siempre es especial, tiene condimentos especiales, por la previa y post y el ánimo, todos son importantes, siempre el próximo es el más importante, comparto".