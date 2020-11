El Blog de Ponce Morazán: "Sin excusas de ningún tipo, a lavarse bien la cara ante Guatemala"

Con la mayor parte de la artillería pesada, y después del trago amargó que nos provocó la cenicienta Nicaragua, no hay excusas que valgan en el desafío que nos aguarda el domingo frente a Guatemala,en el regreso de los partidos preparatorios.

Infortunadamente, una lesión generó que no se pueda contar con el silenciado delantero del Boavista de Portugal, Jorge Benguché, ni con el renovado Albert Elis, del mismo club en aislamiento por ser portador del Covid 19, lo que abrió el abanico para la incorporación del golpeador de la UPN, Juan Ramón Mejía.

Ver. KIKE LANZA HABLA DEL DESPERTAR DE ALBERTH ELIS

Los reflectores estarán puestos, sin duda alguna, en el atacante del Cadiz español, Antony Lozano, célebre con el gol que le hizo recientemente al Real Madrid, por mucha resistencia que tiene en algunos hondureños, por actuaciones en el pasado con la selección, en las que no ha brillado tanto.

Resultará interesante ver en qué posición utilizará al yoreño, el técnico de la Bicolor, si como 9 de área o como enganche con otro centro de ataque que podría ser Juan Ramón Mejía ó Douglas Martínez del Real Salt Lake.

LEGIONARIOS Y SU RENDIMIENTO

De los legionarios habrá que desempolvar al zaguero Denil Maldonado con una larga inactividad, por la pesadilla que ha vivido en el Pachuca, club que le prestó al Everton de Chile, donde no ha podido integrarse, con la duda que nos asalta sobre el rendimiento que pueda tener ya en la Selección el exjugador del Motagua.

La Selección de Honduras está en Guatemala donde juega este domingo un duelo amistoso.

Igualmente regresa el volante Jonathan Rubio, uno de los jugadores maravilla en la gestión de Fabián Coito, seguro titular ante los chapines, a la espera de su mejor rendimiento después de haber dejado al Tondela y optar por jugar en segunda división con el Deportivo Chaves.

De Maynor Figueroa no han habido reproches por ahora, con una temporada regular con el Houston Dynamo, eliminado de la postemporada en la MLS,siempre con su gran compromiso con la selección.

Esta nueva convocatoria encuentra en un formidable rendimiento con el Alajuelense de Costa Rica, a Alex López, el que deseamos pueda aportar como líder de juego en el encuentro de mañana frente a una defensa muy lenta que caracteriza a los chapines.

Dejando a un lado los legionarios, ya es tiempo que los futbolistas seleccionados de la Liga local, aprovechen la oportunidad, a que los tiempos se reducen y más adelante pueden pasar a la lista de marginados, como ya existen algunos.

Es así que deben responder con un alto rendimiento futbolistas que deslumbran en la Liga doméstica como Edwin Rodríguez, Omar Elvir, Darixon Vuelto, Marcelo Santos, Carlos Meléndez, Kervin Arriaga, Carlos Pineda, Juan Ramón Mejía, Jhow Benavides, entre otros.

A muchos de ellos les ha pesado toneladas la camisa nacional, prueba de eso fue el lamentable rendimiento que tuvieron frente a Nicaragua, en la fecha FIFA anterior, con un indigerible empate 1-1 contra los pinoleros que causó decepción nacional.

EL NIVEL DE GUATEMALA

En el choque del domingo frente a Guatemala, en el Doroteo Guamuch Flores, hay que lavarse bien la cara con agua y jabón, con una propuesta de juego ordenada, convincente y de generosidad con el balón hasta progresar y disparar a la meta rival.

Con el respeto que me merecen los chapines, eran los que estaban disponible y no el rival que se requiere en el proceso rumbo a las próximas eliminatorias mundialistas, por lo tanto no hay excusa que valgan y hay que derrotarlos, sin importar la diferencia de goles, para no aparentar arrogancia.

Guatemala se debate en momentos de gran incertidumbre, después del empate ante Nicaragua y la caída ante México, lo que tiene en duda la continuidad del entrenador Amarini Villatoro. Todo eso los ha llevado a incorporar al delantero nacido en México, con abuelos guatemaltecos, Antonio Jesús López, integrante del primer plantel del famoso América, siendo uno de los dos principales legionarios, junto al portero del Alianza Petrolera de Colombia, Ricardo Jerez.

La Fenafuth desperdició una de las fechas de noviembre y es de las peores en gestionar rivales por estos lados, hasta la inconformidad de su entrenador. Y es que ver ayer a Estados Unidos empatar sin goles contra Gales, a Panamá perder 0-1 frente a Japón y a Costa Rica igualar 1-1 ante Qatar, estamos por el suelo en la selección de rivales.

Postdata: ¿Ya que contra Nicaragua dimos pena internacionalmente, será que contra Guatemala nos quitamos la resaca?