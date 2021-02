Concacaf horarios para Marathón-Portland y Olimpia-América en octavos Liga de Campeones

La Concacaf anunció este jueves el calendario de los octavos de la Liga de Campeones Concacaf. Marathón abrirá los partidos de ida el martes 6 de abril (5:00pm) ante Portland Timbers de Estados Unidos.

El encuentro entre esmeraldas y Timbers será en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y marcará el estreno del VAR en Concacaf.

La vuelta Portland-Marathón será el martes 13 de abril (7:00pm) en el estadio Providence Park.

La llave Olimpia vs. América de México

El Olimpia recibirá al América de México en el estadio Nacional de Tegucigalpa el miércoles 7 de abril (9:00pm).

El partido de vuelta será el miércoles 14 de abril (7:00pm) en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

El ganador de la llave entre águilas y leones, se medirá en cuartos de final al ganador de Marathón-Portland.

Los partidos de cuartos serán 27-29 de abril la ida y 4-6 de mayo la vuelta.

Las semifinales están calendarizadas para jugarse 10-12 de agosto (ida) y 14-16 de septiembre (vuelta). La final será a partido único entre el 26 y 28 de octubre.

Octavos de Final – Partidos de Ida

Martes, 6 de abril de 2021

5:00PM Marathón vs Portland Timbers - Estadio Olímpico

7:00PM LD Alajuelense vs Atlanta United - Estadio Alejandro Morera Soto

9:00PM Arcahaie vs Cruz Azul - Estadio Olímpico Felix Sanchez

Miércoles, 7 de abril de 2021

5:00PM Saprissa vs Philadelphia Union - Estadio Ricardo Saprissa

7:00PM León vs Forge FC o Toronto FC - Estadio León

9:00PM Olimpia vs América - Estadio Nacional

Jueves, 8 de abril de 2021

7:00 Real Estelí vs Columbus Crew - Estadio Nacional

9:00 Atlético Pantoja vs Monterrey - Estadio Olímpico Felix Sanchez

Partidos de Vuelta

Martes, 13 de abril de 2021

5:00PM Atlanta United FC vs LD Alajuelense - Fifth Third Bank Stadium

7:00PM Portland Timbers vs CD Marathón - Providence Park

9:00PM Cruz Azul vs Arcahaie FC - Estadio Azteca

Miércoles, 14 de abril de 2021

5:00PM Forge FC o Toronto FC vs León

7:00PM América vs Olimpia - Estadio Azteca

7:00PM Philadelphia Union vs Saprissa - Subaru Park

Jueves, 15 de abril de 2021

7:00PM Columbus Crew SC vs Real Estelí - Historic Crew Stadium

9:00PM Monterrey vs Atlético Pantoja - Estadio BBVA