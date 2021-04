Social Sol, Savio y Pinares toman ventaja en el repechaje de liguilla del Clausura 2021 en Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso de Honduras puso en marcha los repechajes de liguilla del torneo Clausura 2021 con cuatro vibrantes encuentros. El Social Sol se impuso 2-0 de visita ante Santa Rosa en el estadio Masiqueño.

En el otro duelo en el litoral, Boca Juniors de Tocoa igualó 1-1 con Victoria en la Cancha Banadesa.

En el occidente, el San Juan cayó 0-2 ante Deportes Savio en casa con goles de Pedro Medina y Aly Arriola.

El campeón vigente, Atlético Pinares se impuso 2-0 ante el Real Juventud que dirige Mauro Reyes.

Las Panteras de Siguatepeque sellan su boleto

Mientras se disputan los primeros cruces entre los grupos A y B y C y D, en los grupos E y F se disputarán la última jornada.

Este jueves en el estadio Olímpico, el Independiente de Siguatepeque venció 2-0 al Lone FC en el estadio Olímpico, se puso líder del Grupo E y se clasificó a la siguiente fase.

Lone quedó segundo y se disputará el pase el sábado ante Atlético Choloma en un duelo a muerte.

Este fin de semana se disputarán los partidos de vuelta del repechaje de liguilla, la última jornada de los dos grupos restantes y se pondrá en marcha los duelos de repesca por la permanencia.

Resultados en repechajes de liguilla

Santa Rosa 0-2 Social Sol

Boca Juniors 1-1 Victoria

San Juan 0-2 Deporte Savio

Atl. Pinares 2-0 Real Juventud

Grupo E

Lone FC 0-2 Atl. Independiente

La vuelta de Repechaje

10 de abril

3:00pm Social Sol vs. Santa Rosa FC

3:00pm Victoria vs. Boca Juniors

4:00pm Real Juventud vs. Pinares

11 de abril

3:00pm Deportes Savio vs. San Juan

Última Jornada

Grupo E

10 de abril

3:00pm Parrillas One vs. Brasilia FC

3:00pm Villanueva FC vs. A. Independiente

3:00pm Lone FC vs. Atl. Choloma

Grupo F

9 de abril

4:00pm Olancho FC vs. Juticalpa FC

Estrella Roja vs. Gimnástico (pendiente de programar)

Repechajes del descenso

11 de abril

4:00pm A. Esperanzano vs. Olimpia Occidental

12 de abril

3:30PM Bucanero vs. Yoro FC