¡Dos en casa y una visita! Lo que viene para la Selección de Honduras en la triple fecha FIFA de octubre

Tras la triple fecha FIFA de septiembre y los puntos conseguidos no hay tiempo que perder, apenas quedan cuatro semanas para mirar al futuro y los próximos rivales. Honduras tendrá dos compromisos en casa y uno de visita en octubre.

Nuevamente el calendario tiene tres ventanas, lo que hace que la planificación del cuerpo técnico sea parecida a esta que terminamos. La Bicolor estará recibiendo en el estadio Olímpico Metropolitano a Costa Rica a las 6.05 de la tarde.

Luego, tres días después se mide a México en el estadio Azteca. Sin duda alguna dos compromisos muy duros para nuestra Selección ya que los aztecas llegan como líderes de esta competencia y van a querer rematar a los nuestros.

Pero no todo es malo; el 13 de octubre regresa a casa para enfrentar a Jamaica, un rival que no ha tenido un buen inicio y va a intentar reponerse en este octubre. En estas fechas de septiembre los caribeños tuvieron problemas para repatriar a los futbolistas que militan en la Liga Premier y posiblemente seguirá lo mismo para octubre.

Una de las buenas noticias que se espera en la selección de Honduras en octubre es que ya podría contar con dos referentes; uno es Alberth Elis, jugador Girondins de Burdeos de Francia y Denil Maldonado del Everton de Chile. Estos futbolistas no fueron tomados en cuenta y Coito tendrá mucho trabajo por delante para mejorar el rendimiento de la H.

CALENDARIO DE CONCACAF EN OCTUBRE

JUEVES 7 de octubre

Estados Unidos vs Jamaica 5.30 pm

Honduras vs Costa Rica 6.05 pm

México vs Canadá 7.40 pm

El Salvador vs Panamá 8.05 pm

DOMINGO 10 de octubre

Jamaica vs Canadá 4.00 pm

Costa Rica vs El Salvador 4.00 pm

México vs Honduras 4.45 pm

Panamá vs Estados Unidos 6.45 pm

MARTES 13 de octubre

Estados Unidos vs Costa Rica 5.00 pm

Canadá vs Panamá 5.30 pm

Honduras vs Jamaica 6.05 pm

El Salvador vs México 8.05 pm