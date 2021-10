Francisco Calvo y su dardo a Manfred Ugalde tras renunciar a la Selección de Costa Rica

Francisco Calvo es uno de los defensores en mejor estado de la Selección de Costa Rica. El legionario tico se incorporó el lunes a la disciplina tica que ya está pensando en el primer duelo de la triple fecha FIFA que comenzarán en San Pedro Sula ante Honduras.

A su llegada a Costa Rica, el defensor central, titular con Luis Fernando Suárez, se refirió a las renuncias de Manfred Ugalde y Giancarlo González a seguir representando a la la selección de fútbol de su país.



''No he hablado con 'Pipo', pero lo de él lo entiendo un poco más, él simplemente quiere que le den espacio a los más jóvenes, eso es un poco más entendible'', comentó el zaguero del Chicago Fire de la MLS.



Sobre el caso de Manfred Ugalde, quien dijo que no jugaría en la tricolor mientras el colombiano Luis Fernando Suárez sea el técnico, fue un poco más extenso en su exposición y le dejó ir un dardo al jovencito.

''Obviamente no lo comparto, es una decisión que él toma y me parece muy prematura a los 19 años de edad. Es un golpe duro porque al final una decisión de una persona afecta a todo el grupo. A la selección nacional no se renuncia, en lo personal me ha dado todo, cada vez que me convocan es un orgullo y un privilegio. Cada cabeza es un mundo y hay que respetar la decisión, quizás con el pasar de los años él se dará cuenta que cometió un error'', exeriorizó.



Y ahondó: ''Yo les puedo garantizar que estamos armando un grupo fuerte y el camerino está muy unido, pero esas cosas desbalancean un poco pero hay que dejarlo atrás y seguir enfocados en los objetivos''.



La representación de Costa Rica se juega este mes de octubre tres partidos claves en la Octagonal final de la Concacaf. El jueves visita a Honduras, luego recibe en su casa a la urgida El Salvador y cerrará en Estados Unidos.