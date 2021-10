Andy Najar y Alberth Elis: las cartas que presentará Honduras para liderar el ataque frente a Costa Rica

Seguir a @kelvincoelloHN

Alberth Elis y Andy Najar son los jugadores de más experiencia en ataque que tendrá Honduras en este juego ante Costa Rica de este jueves y la principal arma en ataque. El jugador del Girondins de Burdeos de Francia y el del DC United de la MLS, serán los encargados de la explosión.

El buen ánimo en el grupo es evidente. Elis ha sido uno de los más contentos con la vuelta; Najar no paró de sonreír y hacer bromas a sus compañeros. Su motivación está a tope y ambos, junto a la experiencia de Maynor Figueroa, lideran este grupo de jugadores que le apuesta a sacudirse ese mal inicio de las eliminatorias.

Ante la falta de Romell Quioto, referente de Honduras en ataque, Fabián Coito se vio obligado a modificar el esquema ofensivo del cuadro nacional y esto hará que Alberth Elis tenga más responsabilidad. Ahora, “La Panterita” puede jugar de nueve como lo hizo en la pasada temporada en el Boavista, o como extremo derecho, una posición en la que hace mucho daño haciendo diagonales.

Andy Najar ha venido siendo lateral derecho, pero su puesto natural fue extremo. En el pasado encuentro del DC United donde estuvo muy bien, jugó en esa posición y tirado por la izquierda, una posición en la que sería usado ante los ticos para complementar un tridente ofensivo con Bryan Moya, otro de los que anda inspirado.

Esta es una de la zona del equipo nacional que será clave, pues la falta de gol es una de las preocupantes que tiene Coito en este equipo. Ante Canadá se anotó de penal con Alex López que convirtió una falta cometida a Andy Najar que se incursionó como un puntero por derecha; frente a El Salvador no hubo puntería y contra Estados Unidos, Bryan Moya anotó la más clara.

LA VELOCIDAD, UNA ARMA OFENSIVA

Costa Rica es una selección que dejará más libertades a los delanteros ya que su defensiva, conformada por Kendall Waston, Óscar Duarte y Francisco Calvo, son centrales que sufren con los jugadores rápidos. Allí es donde le apostará Coito para buscar que Najar y Elis pisen constantemente el área de los ticos.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, hablando con sus ayudantes y haciendo un gesto de "tres" sobre el juego. Fotos Neptalí Romero

La duda de Alex López para ser titular, viene por el tema físico, pues recién viene saliendo de una lesión muscular que le impidió jugar contra El Salvador y Estados Unidos; pero conociendo de su capacidad, Fabián Coito, no le dejaría en el banco. Ayr tuvo una charla con el técnico y el muchacho del Alajuelense puede ser el pasador ideal que meta diagonales y pases filtrados a Najar y Elis para buscar sentenciar el triunfo.

Honduras no tiene margen de error; una nueva derrota en casa prácticamente sentenciaría una eliminatoria que está llegando al 25% del camino rumbo a Qatar 2022. Coito sabe que en defensa y en la contención ya hay una base y no habrá muchas variantes, Maynor Figueroa, Denil Maldonado, Kevin Álvarez y Diego Rodríguez se preparan para ser el muro defensivo que buscará aislar a Buba López para que no tenga mucho trabajo. Kervin Arriaga y Deybi Flores tendrán los escudos para pelear con Bryan Ruiz y Celso Borges para cortar los hilos de la creación.