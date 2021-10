Honduras vs Jamaica: el próximo desafío de Fabián Coito en el Estadio Olímpico Metropolitano

La octagonal camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022 no para Honduras con el nuevo enfrentamiento de este miércoles 13 de octubre ante Jamaica por la jornada 6 de la Eliminatoria de Concacaf.

El conjunto catracho dirigido por Fabián Coito será local nuevamente ante los "Reggae Boyz" en un encuentro a disputarse a las 6:05 PM en el Estadio Olímpico Metropolitano.

Honduras enfrenta este desafío con la obligación de ganar si quiere seguir con vida en la octagonal donde marchan en la séptima casilla con tres puntos después de su derrota ante México en la jornada 5.

Enfrentamiento entre Honduras y México en la jornada 5 de la octagonal.

¿Cuándo será la próxima fecha FIFA?

Después del juego ante los jamaiquinos, la escuadra catracha tendrá ocho nuevos encuentros. En cuando a la fecha FIFA de noviembre únicamente se disputarán dos partidos.

Así se jugará la jornada 7, 8, y 9:

Honduras vs Panamá (12 de noviembre 2021)

Costa Rica vs Honduras (16 de noviembre 2021)

Honduras vs Canadá (27 enero 2022)