David Cotterill, amigo de Bale, revelá cómo intentó quitarse la vida

El extremo galés David Cotterill, compañero de selección de Gareth Bale, confesó a The Sun su duro momento con la depresión, la soledad y el alcohol, que a punto estuvieron de quitarle la vida.

Cotterill revela que hubo episodios donde se clavó cuchillos para suidarse hasta en el mejor momento de su carrera.

''Incluso en los mejores momentos de mi carrera futbolística no estaba contento conmigo mismo. Llegué a pensar en el suicidio en varias ocasiones. Después de salir alguna noche me hubiese clavado un cuchillo en la garganta o en el estómago para tratar de acabar con todo'', contó el galés.

''Me llegué a clavar en el estómago uno de esos grandes cuchillos de cocina para carne. Hice lo mismo con un sacacorchos. Estaba tendido en el suelo de la cocina y mi mujer, llorando, me quitó el cuchillo. Yo estaba tan borracho que me desmayé'', añadió el futbolista, tras vivir una terrible experiencia con la depresión.

Por último, Cotterill, que actualmente se encuentra alejado de los terrenos de juego, dijo que ''la depresión es algo que uno no puede encender o apagar como si se tratase de un interruptor. Podía aparecer en cualquier momento''.

El jugador superó sus problemas y ahora vive felizmente con su esposa e hija.