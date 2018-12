Solari a Navas: ''No soy quien para recomendar nada a nadie; el Madrid es el mejor sitio''

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, habló en conferencia de prensa previo al partido que disputará este domingo ante el Huesca y además se refirió a la situación de Keylor Navas y a la final de Copa Libertadores que se jugará en el Santiago Bernabéu.

Navas: ''Pasé de ganar tres Champions seguidas a no jugar''.

Partido contra el Huesca

''No me cabe duda de que nos van a exigir el máximo desde el primer minuto. Deberemos ser generosos en el esfuerzo, serios en defensa e intensos y agresivos en ataque. No creo que haga falta incidir en la motivación. La Liga la vamos a pelear hasta el final''.

El 11 titular ante el Huesca

''Los onces son según el partido. Hay muchas coyunturas, momentos de forma, si están sanos, decisiones de uno, el rival... Son muchos factores. No creo en la idea de un once fijo''.

Keylor Navas

''No soy quién para recomendar nada a nadie. Los sentimientos de cada jugador son suyos. No hay sitio más bonito para estar que el Real Madrid, eso sí lo puedo decir''.

Sobre la lesión de Toni Kroos

''Me remito al parte médico. A priori no tendría problemas para llegar al Mundialito. Yo le veo bien, pero es la palabra de los doctores''.

Bale

''No se marchó lesionado con el Valencia, sólo con molestias. Había hecho dos esfuerzos muy grandes ante Eibar y Roma. Y también ante el Valencia. Se lo dije a él que estaba contento con su compromiso. A veces la cosas no se dan a pesar del esfuerzo. No tengo nada que recriminarle. Y además hizo un golazo a la Roma''.

Marcos Llorente

''Había jugado poco antes de mi llegada. La falta de competencia, de minutos, es difícil. Que haya entrado tanto y tan bien tiene mucho mérito y habla muy bien de él como profesional. Es la parte más difícil del jugador mantenerse en forma, entrenarse y no jugar. Estar alegre a pesar de no tener minutos''.

Final River-Boca en la Copa Libertadores

''Es un honor recibir este partido, aunque hubiera sido mejor no tenerlo aquí. Ojalá sea un cierre digno. Que se esté a la altura y no suceda nada''.