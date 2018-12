¡Insólito! Evo Morales se comparó con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi  

Evo Morales, presidente de Bolivia, contestó a quienes rechazan su candidatura a la reelección comparándose con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La comparación que hizo el mandatario asegurando que al no concurrir a las próximas elecciones presidenciales del país sudamericano sería como si Messi y Ronaldo no pudieran jugar con sus selecciones.



"A ver en un campeonato mundial, alguien dígale a la selección de Argentina que hay que sacar a Messi. no pueden sacar al mejor jugador, imposible", dijo Morales durante un discurso en la región central de Cochabamba.



"O que digan a Portugal hay que sacar a Cristiano Ronaldo, que no juegue. Porque tienen miedo", siguió diciendo Evo.



El mandatario boliviano ha sido fuertemente criticado por la oposición y movimientos ciudadanos que denuncian y están en contra de su candidatura.



Morales fue habilitado la pasada semana por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia como candidato del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), con el que lleva en el poder desde 2006 (presidente con más tiempo en el poder) y con el que aspira a un cuarto mandato hasta 2025.