Escándalo: Se filtra un video sexual de un futbolista de la Serie A de Italia     

El futbolista francés, Cyril Théréau, es objeto de escándalo en Italia tras la filtración de un vídeo sexual. En el clip se puede ver al jugador grabándose a si mismo mientras otro hombre tiene relaciones sexuales.

Théréau, de 35 años, que juega cedido para el Cagliari de la Serie A, quedó expuesto tras enfocarse en primer plano durante la filmación.



En Italia se especula que el hombre al cual graba en el vídeo es su excompañero de la Fiorentina, Alban Lafont. Tras darse cuenta de la noticia, el guardameta inmediatamente emitió un mensaje de Twitter que no era parte de ese escándalo.





"Buenas tardes a todos, acabo de ver en las redes que hablan de mí sobre un problema privado que no me concierne, quiero decir que no tengo nada que ver con esto", escribió Lafont.



El propio Cyril Théréau aceptó que es el protagonista de la grabación pero alega que no es reciente, sino de años pasados cuando jugaba para el Udinese (2014-2017).



"No sé cómo se filtró, pero es antiguo, de hace cuatro o cinco años, cuando estaba en Udinese. Lo había eliminado, lo conservé durante dos semanas como máximo. No sé de dónde vino, tal vez de mi nube (sistema de almacenamiento digital), no tengo idea. Ya es demasiado tarde", sentenció el jugador.