Hora de vender: El plan del FC Barcelona con los jugadores cedidos

La directiva del FC Barcelona trabaja pensando en la siguiente temporada, pese a que en la actual están peleando por todo: Liga, Champions y Copa del Rey.

Al final de la presente campaña algunos jugadores saldrán del equipo y otros seguramente llegarán, pero qué pasará con los que fueron cedidos.

Mundo Deportivo ha revelado hoy el panorama de los seis jugadores que se encuentran en calidad de cesión y que pertenecen al Barça.

Ver también: Cristiano Ronaldo pide a la Juventus fichar a dos jugadores del Real Madrid

Douglas Pereira, Arda Turán, Marc Cucurella, André Gomes, Denis Suárez y Sergi Palencia son los futbolistas que se encuentra cedidos y que deben volver al campamento culé dentro de un mes.

En el caso del volante turco, Arda Turán, el Barcelona desearía poder venderlo, pero no esperan que llegue una oferta debido a que su rendimiento no ha sido el esperado en el Istanbul Basaksehir, que pelea por el título en la Liga de Turquía. Así que la directiva azulgrana se conforma con no estar pagando su elevada ficha. A Arda le resta un año a préstamo.

Por otra parte, Douglas, en junio será libre para elegir equipo tras su buena temporada en el Sivasspor de Turquía y podrá negociar un buen salario al no costar nada su fichaje.

LOS QUE SI DARÁN DINERO

Denis Suárez se fue al Arsenal en enero, pero las lesiones no lo han dejado en paz. Los ingleses tienen una opción de comprar entre 20 y 25 millones de euros, pero no la pagarían. Aún tiene dos años de contrato con el Barça y en junio debe volver.

André Gomes ha elevado su ficha en Inglaterra con la camisa del Everto y ahí el Barcelona espera sacar al menos 20 millones de euros.

En el caso de Marc Cucurella, de buena temporada en el Eibar, está en la mira de clubes como el Dortmund, M’Gladbach y el AC Milan, por lo que el Barcelona espera una buena oferta.

Por último está Sergi Palencia, jugador que está cedido al Girondins de Burdeos de Francia sin opción de compra. El contrato del lateral derecho vence en 2020 con el Barça, que poco podrá sacar aunque ha brillado en la Ligue 1.