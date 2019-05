Rivaldo lo aclara: ''Neymar está arrepentido de salir del Barcelona''

El astro brasileño Rivaldo aseguró que Neymar está arrepentido de marcharse del Barcelona y además se refirió a los fichajes que necesita el Real Madrid para el siguiente curso.

El jugador del Real Madrid que Rivaldo recomienda al Barcelona

''No sé si sea bueno o no para el Barcelona, pero me gustaría que regresara Neymar'', comienza diciendo, entre risas, el exjugador azulgrana.

Rivaldo cree que Ney está disgustado de salir del Barcelona. ''Está claro que se equivocó saliendo. Si hablas con Neymar, con su padre o su familia te dirá que no está arrepentido, pero yo creo que sí lo está. El Barcelona es el Barcelona. Neymar es un jugador del nivel del equipo''.

Por otro lado, el campeón del mundo explicó que el Real Madrid necesita a un Neymar o Mbappé para la siguiente campaña.

''El Real Madrid va a intentarlo seguro. Necesita fichar jugadores de peso para ser más fuerte. Alguien con fama, que juegue bien, que sea determinante… y cualquiera, Neymar o Mbappé, son jugadores para el Real Madrid'', señaló.

Por último, Rivaldo elogió a Bale y reconoció todo lo que le ha aportado al equipo blanco.

''Bale es un grandísimo jugador que ha hecho grandes cosas en el Real Madrid. Ha marcado goles importantes. En finales de Champions, por ejemplo. ¿Qué no ha estado bien? Bueno… un jugador no siempre puede estar al 100%. Pero seguro que puede cambiar de un año para otro. Creo que puede hacer algo grande en el Madrid la próxima temporada'', cerró.