Presidente del PSG: "Mbappé estará al 200% en el PSG la próxima temporada"  

Nasser Al Khelaifi ha sido uno de los hombres tras su explosivas declaraciones sobre el futuro de Neymar y Mbappé. El presidente del PSG ha vuelto a dar nota y habló sobre el futuro del francés en una entrevista con France Football.

El dirigente catarí señaló: "Mbappé estará al 200% en el PSG la próxima temporada", asegurando de está forma que Kylian no se moverá del equipo de la Torre Eiffel.





Días antes declaró que: "No están para complacerse (Neymar y Mbappé). Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero comportamientos de estrellas".



El jeque catarí cansando de sus caprichos ha dejado claro que para la próxima campaña quiere más responsabilidad y que Mbappé es pieza fundamental para el conjunto francés.