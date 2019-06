Emma Ramos sobre ser 'mundialista': "Es un desafío grande que me va a ayudar a crecer"

Soñar es gratis. Emma Ramos lo tiene claro y pero no pierde tiempo y lo materializa. A punto de cumplir los 21 años, la representante de DIEZ en el Mundial Femenino de Francia 2019 cuenta la forma en que esa niña fue moldeándose hasta encontrar su nicho predilecto.

No conoce de obstáculo y, si bien aclara que es de familia la pasión por el 'deporte rey', haber encontrado su vocación relacionada al periodismo le fue brindando las herramientas para trazarse objetivos y buscar dejar su granito de arena a la sociedad.

Estudiante destacada y con carácter dulce, Emma, quien ya se encuentra en territorio galo, ya visualiza lo que vivirá allí.

De hecho, confiesa que muy pequeña imaginó cosas que está por vivir. Y qué decir del Francia-Estados Unidos de cuartos de final... vaya que se lo pensó en serio.

¿Cuándo despertó en vos ese 'gusanito' por el deporte?

El objetivo es aprender de cada uno, pero en nuestro país nos toca empaparnos más por el fútbol y mi familia por parte de padre siempre ha estado vinculada con el fútbol, fue portero al igual con mi hermano; mi papá dice que llegó a segunda división, aunque yo no lo creo..."

¿Qué deporte practicaste en el colegio?

En el colegio quisimos formar un equipo, pero al salir público los maestros nos pusieron a decidir, o jugar o estudiar y tenía la prioridad de estudiar porque el deporte en Honduras no nos da ese plus y no podía entrenar.

¿Te imaginaste vivir todo lo que te ha tocado vivir en esta carrera que iniciás como periodista?

No. Uno cree que después de la universidad van a llegar las cosas, pero Dios lo resuelve todo y va colocándolo, y solo la perseverancia de uno me ha hecho lograr lo poco que he logrado.

¿Soñaste estar a las puertas de vivir experiencias como la que vivirás en Francia?

El objetivo de cada periodista es hacer una cobertura internacional, es como la fase en la que decís 'estoy creciendo', es un desafío grande que me va a ayudar a crecer. Estando en DIEZ me llamó la atención el fútbol femenino y cómo se ha internacionalizado, esa lucha con la que me puedo identificar como mujer, como se ha venido rompiendo barreras en cada cosa de la vida.

¿Cuánto te ilusiona sembrar ese semilla respecto a un fútbol femenino que carece de apoyo?

En mi caso, como periodista deportiva, quiero darle un empuje al deporte, qué es lo que se puede aportar en este caso, darle un auge a las chicas desde las ligas menores.

¿Cómo visualizás el momento en que pisés suelo francés y comencés a vivir una experiencia soñada por la Emma más niña?

Es algo soñado porque este Mundial es el que está marcando el inicio de lo grande que viene para el fútbol femenino y el auge de esos récords que se están rompiendo... saber que voy a estar ahí para marcarme personalmente y profesionalmente, dar voz a las niñas para que, así como Jamaica y Costa Rica (han jugado mundiales), Honduras lo pueda hacer.

Emma se reporta lista para llevar las incidencias del Mundial Femenino de Francia 2019. Estará en el duelo de cuartos entre el anfitrión y la favorita Estado Unidos, así como las semifinales y la gran final.

Igual a las niñas periodistas, ya que no solo se trata de llegar y salir en pantalla, hay que prepararse para hacer la diferencia...

Claro, sobre todo para el periodismo, en Honduras debemos ir más allá de lo normal, saber qué hacemos bien o mal; nosotras como mujeres periodistas poder darle más apoyo al fútbol femenino. En México las mujeres periodistas apoyan el fútbol y es un ejemplo.

¿Qué fortalece tiene la Emma periodista, qué le gusta más?

Lo multimedia, totalmente; por lo que he estado trabajando en DIEZ me ha encantado... y el reportaje, estar en el lugar del hecho.

¿Cuándo dijo Emma Ramos 'quiero ser periodista?

No sé si desde siempre, pero de lo que recuerdo y cuando comencé a tener noción me gustó lo que el periodista engloba, que no oculta la verdad y le da luz a ella.

¿Cuál será el primer partido que cubrirás?

El partido de cuartos de final Francia-Estados Unidos, en París... es el primer platillo, el mejor partido y mi soñado. De hecho cuando hice mi pronóstico en simulación de FIFA se encontraban; yo los quería en la final, decía que quería ese y viendo los grupos siempre quedaban así, los mismos periodistas interesados coincidíamos en eso. Se nos vino esa final soñada, luego me voy a Lyon a las dos semifinales y la gran final.

¿Qué película de infancia creés que se te va a venir a la mente cuando estés entrando a esos grandes escenarios?

La Torre Eiffel es emblemática para todo el mundo, es un sentimiento... ahora que estoy grande mi ciudad predilecta es Londres, pero París es una de mis favoritas y desde pequeña mi mamá dice que andaba con una Torre Eiffel de juguete en la mano.

¿Qué mensaje le mandás a las niñas que quieren vivir su sueño, independientemente de cuál sea?

No importa de dónde vengás, todo es posible, ejemplo de eso son Melissa Pastrana y Shirley Perelló, en cualquier ámbito que uno desee, ya sea científica, periodista o deportista, todo está en ser perseverante y disciplina... y como dijo Marta (estrella brasileña del fútbol femenino): 'primero hay que llorar y después reír.