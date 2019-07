El dardo de Zidane a Bale tras descubrir que volvió a jugar golf

El Real Madrid consiguió al fin su primera victoria de la pretemporada tras derrotar este miércoles por 5-3 al Fenerbahçe turco en el partido por la tercera plaza de la Audi Cup, torneo amistoso disputado en Múnich.



Tras el final del encuentro el entrenador Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa en donde guardó lugar para referirse al encuentro, la actualidad de su equipo que ha encajado 16 goles en cinco encuentros, además del caso de Bale, entre otros temas.



“Vamos a solucionarlo, a trabajar. Estoy a muerte con mis jugadores. Sé que lo vamos a sacar adelante, vamos a hacer una temporada muy buena", declaró Zidane al término del partido al ser preguntado por la fragilidad defensiva que está mostrando el equipo”, soltó.



Y agregó: "A nadie le gusta encajar tres goles, pero lo positivo es la victoria: ganamos con cinco tanto, podrían ser más y ya está".



Fuera de ello, ante la consulta de los periodistas se terminó refiriendo a Bale, quien supuestamente jugaba golf mientras el equipo enfrentaba al Tottenham.



“No lo sé. Me estás diciendo una cosa que seguramente ha pasado. Estoy aquí, con mis jugadores, y no te voy a comentar eso. Ojalá que se haya entrenado ahí. Nosotros estamos aquí, pensando en el equipo”, soltó.



Sobre si le ha molestado su accionar mencionó que “bueno, veremos cuando volvamos. No voy a impedir a alguien hacer una cosa, tiene que hacer sus responsabilidades. Veremos lo que ha hecho en Madrid, no voy a entrar en su vida personal. Creo que el entrenamiento lo ha hecho”.



Ante ello detalló que el futuro de Mariano se decidirá en las próximas semanas y tildó a Kubo como un jugador valioso para el equipo en el “futuro, muy joven, como Rodrygo, como Vinicius, y hay que ir despacio con ellos”.