¡Vaya palabras! Cristiano Ronaldo explica la "diferencia" entre él y Lionel Messi

Cristiano Ronaldo, crack de la Juventus, ha hablado una vez más sobre su rivalidad con Lionel Messi y explicó, de forma breve, su diferencia con el astro argentino.

El portugués, en la serie dcoumental The Making Of de DAZN también tuvo un espacio para alabar el trabajo de Zidane con el Real Madrid.



"Messi es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo. La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también gané la Champions League con clubes diferentes", explicó Ronaldo.



Y es que CR7 fue campeón europeo con la casaca de Manchester United de Inglaterra, una vez, y con Real Madrid en cuatro oportunidades, mientras que Messi la obtuvo sólo con los colores del Barcelona, en cuatro ocasiones.

Consultado sobre uno de sus distintivos como jugador, su gran nivel físico a los 34 años, el ganador de cinco Balones de Oro aseguró que "cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima. Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo, lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo".

Alaba a Zinedine Zidane



A Cristiano no se le olvida cómo Zinedine Zidane lo trató cuando coincidieron en el Real Madrid y con el que ganó tres de las cuatro Champions League. "Zizou me hacía sentir especial. Me solía decir: 'Cris, descansa, porque el que marcará la diferencia serás tú'", remarcó en un tramo del documental.



"Me ayudó mucho. Ya lo respetaba, pero trabajar con él me hizo admirarlo todavía más por su forma de ser, de hablar, por cómo orientaba al equipo", amplió sobre el francés, que después de una interrupción de nueve meses regresó al banco de Real Madrid, ahora ya sin el portugués en el plantel.