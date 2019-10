La razón por la cual Martinica no está afiliada a la FIFA y sí a la Concacaf

Martinica será nuestro rival este domingo a las 8:00 pm en el estadio Olímpico. Si Honduras vence a los caribeños, ya estaremos en semifinales de Liga de Naciones y con boleto a la próxima Copa Oro.

El resultado del cotejo no genera riesgo en cuanto al ranking FIFA pues ellos no están afiliados al máximo organismo del fútbol, por ende no sumamos ni restamos, salvo en el grupo donde ya cosechamos 3 puntos, Trinidad y Martinica tienen 2.

¿Por qué Martinica no está afiliada a la FIFA? Pues la razón es que ellos no son un país, sino un departamento de ultramar de Francia. Martinica tiene una población cercana a los 380 mil habitantes que viven en una isla de 1,128 kilómetros cuadrados, desde 1635 es parte del territorio francés.

Al no ser un territorio autónomo, su organización futbolística no es reconocida por la FIFA, pero en cambio sí pertenece a la Concacaf desde 1953. La principal liga de fútbol está conformada por 14 equipos semiprofesionales. El no estar afiliado a FIFA hace que no puedan participar en otros torneos fuera de Concacaf ni participen en eliminatorias mundialistas.

Concacaf permite que Martinica y otras selecciones como Guayana Francesa y Guadalupe (pertenecen a Francia) participen en eliminatorias a Copa Oro, a dicho torneo y Liga de Naciones.

En la última Copa Oro ellos recolectaron fondos por internet para asistir al certamen regional donde fueron recordados por el gran juego que le hicieron a México, perdieron 2-3.

A cambio de las donaciones, ofrecieron menciones en redes sociales, playeras oficiales o en caso de haber colaborado con más de cinco mil euros, el premio era una convivencia con los seleccionados o un viaje a la isla.