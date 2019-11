El Piqué más sincero: ''Ahora ya no me llama nadie, ya están hartos''

El central del Barcelona, el español Gerard Piqué, concedió una entrevista para El País Semanal en la que habló de su ajetreada vida en los negocios e incluso de su vida familiar, a poco días para que arranque uno de sus grandes proyectos, la Copa Davis.

Vida atareada

''Apenas duermo cuatro o cinco horas. Me falta tiempo para todo. En el club lo han entendido y no hay problemas. Empleo mi tiempo libre en dedicarlo a lo que me gusta''.

Sus polémicas

''Yo lo paso bien, tengo que ir encontrando alicientes, hay veces que busco una motivación y al ganar en campos contrarios te pitan todavía más. Sé cuándo la voy a liar y lo hago porque me apetece. Lo considero parte del espectáculo. Más cuando vemos que a menudo, casi todo es mentira. Al final, a los dos días nadie se acuerda de lo que has dicho. Sales ahí, puedes soltar hasta una falsedad y da lo mismo''.

Reacciones por sus palabras

''Mi madre y mi padre son los que me meten más broncas cuando armo lío. También mi representante, Arturo Canales, sobre todo cuando empezaba. Me metía en fregaos y me tenían media hora al teléfono. Ahora ya no me llama nadie. Ya están hartos. En modo empresario voy más moderado''.

Pensamiento político

''La gente cuando va a votar lo hace en secreto. ¿Por qué a los jugadores nos obligan a posicionarnos? Puedo abogar o defender el derecho a decidir como he defendido a La Roja con la selección durante 14 años. El deporte y la política van juntos, de la mano, siempre. La Copa del Rey se llama del Rey; cuando juegas un partido internacional suenan los himnos, y eso es política. ¿Que los deportistas no se pueden mojar? ¡Hostia! Tenemos el mismo derecho a ser ciudadanos que cualquiera

Círculo personal

''Es difícil cultivar ahora amistades reales. La gente como yo atrae, seduce. Por eso me protejo. No me abro con facilidad, hasta puedo parecer distante''.

Vida familiar

''El mayor es más futbolista y el pequeño más artista. Milan es un apasionado. Tiene seis años y sabe cosas que no sé ni yo: alineaciones, equipos... El otro día estaba entrenando con un equipo que hemos formado con los hijos de Luis (Suárez) y Messi, metieron un gol y dijo 'Este es como el que marcó Kroos en la Eurocopa contra Suecia'. Me quedé asombrado. Se mete en youtube y es como una esponja. El otro es más fantasioso, toca la batería. El fútbol le cuesta más''.