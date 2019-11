Cristiano Ronaldo y Portugal en el grupo de la muerte para la Eurocopa 2020  

Los dos últimos campeones del mundo y el vigente campeón de Europa en el mismo grupo. Alemania, Francia y Portugal estarán en la llave F de la primera fase del torneo continental (del 12 de junio al 12 de julio), según el sorteo realizado este sábado en Bucarest, en el que España tuvo fortuna.

La Roja de Luis Enrique disputará sus tres primeros partidos en el Estadio San Mamés de Bilbao contra Suecia, Polonia y el vencedor del grupo B del repechaje entre Bosnia, Irlanda del Norte, Eslovaquia e Irlanda (no se conocerá hasta finales de marzo).



España evitó a Francia y Portugal, que eran los dos grandes peligros del sorteo, al no ser cabezas de serie. El actual campeón del mundo y el ganador de la última Eurocopa fueron a parar al grupo F, junto con Alemania.

El sorteo de la Eurocopa 2020 se llevó a cabo en Bucarest y en el estuvieron figuras como Iker Casillas y Totti.



En un sorteo enrevesado y complejo por los múltiples condicionantes que entraban en juego, la llave F quedará completada con uno de los vencedores de los play off del repechaje.



Ese último componente del Grupo F será el ganador del Grupo A de esa repesca, siempre que no sea Rumanía (es decir, Bulgaria, Hungría o Islandia), o bien el vencedor del grupo D (Georgia, Bielorrusia, Macedonia del Norte y Kosovo) si los rumanos ganan su llave, que entonces pasarán al C, al ser Bucarest una de las ciudades anfitrionas del torneo.

Por primera vez en la historia de la Eurocopa, y precisamente para conmemorar el 60º aniversario del torneo continental, los 51 partidos se repartirán en una docena de ciudades de otros tantos países del continente: Roma, Bakú, San Petersburgo, Copenhague, Ámsterdam, Bucarest, Bilbao, Dublín, Múnich, Budapest, Glasgow y Londres, donde se jugarán las semifinales y la final, el 12 de julio.

Casillas, Philip Lahm, Fernando Carvalho, Joao Mario, Ashavin, Sivebaek, Desailly, Theodoros Zagorakis, Poborsky y Gullit decidieron que la suerte dejara estos emparejamientos:

ASÍ QUEDÓ LA FASE DE GRUPOS DE LA EURO 2020

Grupo A: Turquía, Italia, Gales y Suiza.



Grupo B: Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia.



Grupo C: Holanda, Ucrania, Austria y Ganador de la Ruta D del Playoff.



Grupo D: Inglaterra, Croacia, República Checa y Ganador de la Ruta C del Playoff.



Grupo E: España, Suecia, Polonia y el ganador de la Ruta B del Playoff (Bosnia, Irlanda del Norte, Eslovaquia o Irlanda).



Grupo F: Ganador de la Ruta A del Playoff, Portugal, Francia y Alemania.