Barcelona - Inter de Milan: Los neroazzurros, por clasificar a octavos de Champions

Flamante líder de la Serie A, el Inter, liderado por el argentino Lautaro Martínez, se juega la clasificación para los octavos de la Champions League (2:00 pm) ante un Barcelona que ya tiene asegurada la primera plaza del grupo F, por lo que reserva a Lionel Messi.



Con un total de 13 goles (8 en la serie A y 5 en Champions), el joven delantero de 22 años, formado en Racing Club, se ha convertido en una de las claves de la hasta ahora excelente temporada del Inter dirigido por el exseleccionador italiano Antonio Conte.



El Inter depende de sí mismo para meterse en octavos. Empatado a 7 puntos con el Borussia Dortmund, si derrota al Barcelona se asegura el pase. Con cualquier otro resultado dependerá de lo que hagan los alemanes frente al Slavia de Praga.



El equipo italiano demostró en el partido disputado en el Camp Nou que es capaz de plantear muchos problemas a Lionel Messi y compañía, aunque el duelo en Barcelona acabara con victoria para los locales (2-1).





- 24 goles de 40 entre Lautaro y Lukaku -

El problema para el Inter ha sido que ha tenido resultados dispares contra los otros dos equipos de la llave: cedió un empate en casa ante el Slavia en la primera jornada (1-1) y perdió en su visita a Dortmund pese a ir ganando por dos goles de diferencia (3-2).



Esa irregularidad en los resultados seguramente se explica por el hecho de que Conte cuenta con una plantilla corta, que ha tenido además que hacer frente a lesiones de jugadores importantes.



Si bien el Inter acumula veteranía en defensa y pegada en ataque (entre Lautaro y el belga Romelu Lukaku suman 24 goles de los 40 anotados por el equipo esta temporada), los problemas para Conte se acumulan en la sala de máquinas, en la línea medular.





- Descanso para Messi -

Con 11 puntos, el equipo de Valverde podría sumar su 13ª temporada sin perder en la primera fase de la Champions si no cae derrotado en el Giuseppe Meazza.



Líder de la Liga, empatado a puntos con el Real Madrid, y con los deberes hechos en Champions, el Barcelona se permitirá el lujo en Milán de reservar a Lionel Messi, fuera de la convocatoria por descanso.



"Messi necesita descansar", dijo Valverde este lunes en una rueda de prensa en San Siro. "Venimos de muchos partidos seguidos y tenemos otros importantes por jugar, así que le he dejado en casa". "Es un jugador decisivo pero nuestra meta mañana (martes) no cambia, queremos ganar contra el Inter", añadió el entrenador.



También se tomarán un respiro jugadores importantes como Gerard Piqué y Sergi Roberto, fuera de una lista que incluye a cinco jugadores del filial; Iñaki Peña, Carles Pérez, Riqui Puig, Ronald Araujo y Dani Morer .

Alineaciones Barcelona - Inter de Milan

Barcelona: Neto; Wagué, Todibo, Umtiti, Junior; Vidal, Aleñá, Rakitic; Ansu Fati, Griezmann y Carles Pérez.

Inter de Milán: Handanovic; Godín, De Vrij, Skriniar; Biraghi, Valero, Vecino, Candreva, Brozovic; Lautaro y Lukaku.