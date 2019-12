Amigo aconseja a Cristiano Ronaldo a retirarse del fútbol: "Se quedará atrás"

Comienzan a aconsejar al crack portugués Cristiano Ronaldo para que se retire del fúbol cuanto antes, y quien se lo dijo sin ningún problema fue el ruso Khabib Nurmagomedov, campeón de peso ligero de UFC, y quien es un gran amigo de CR7.

El peleador considera que su amigo debe alejarse del fútbol porque "se quedará atrás".



"Tiene que retirarse en el momento adecuado, antes de que alguien tome su lugar. A los 35 años, la forma física ..", dijo el ruso.



En los últimos años nació una amistad entre el cinco veces Balón de Oro y Khabib Nurmagomedov. En declaraciones a Russia Today, le preguntaron sobre la voluntad de Ronaldo de seguir jugando durante mucho tiempo.

Khabib le pide a CR7 que se retire

"Bueno, ya sabes, es difícil dejar algo que has hecho toda tu vida. Pero no importa si desea retirarse o no, llegará un momento en que si no abandona el deporte, el deporte lo abandonará”, explica el ruso.



Khabib dice que aparecerá algún joven que lo desplazará de su sitio en el fútbol. “Si no se va en el momento adecuado, se quedará atrás, porque habrá nuevos campeones, muchachos más jóvenes, más hambrientos y más motivados. Y al final de su carrera no tendrá las mismas motivaciones y el mismo hambre que tenía cuando comenzó”, dijo.



“Nadie se mantiene en la cima para siempre, por lo que es importante retirarse en el momento adecuado y le advierte. “Ahora el físico funciona. Pero pronto, quién sabe. ¿Cuántos años tiene Cristiano? ¿34?", se preguntaba.



"A los 35 no tendrá los mismos tiempos de reacción y la misma forma física. Y no importa si eres Cristiano o Khabib, alguien vendrá a tomar tu lugar. Mi consejo para él, que también se aplica a mí, es retirarse en el momento adecuado", comentó