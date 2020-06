Modric se sincera: su curioso apodo en el vestuario, dónde quiere retirarse y aconseja a Mbappé

El mediocampista del Real Madrid, Luka Modric, concedió una entrevista para La Gazzetta dello Sports en la que confiesa que desea retirarse de blanco, elogia a Cristiano Ronaldo y aconseja a Mbappé. Además el croata revela cómo lo llaman en el vestuario por su temperamento.

Modric cumplirá 35 años en septiembre y tiene un año más de contrato con el equipo blanco. ''Estoy seguro de que puedo jugar a un alto nivel durante dos años más. Me gustaría terminar mi carrera en el Real Madrid, pero también dependerá del club''.

La UEFA anunciará el próximo miércoles la sede y formato para reanudar la Champions League y el futbolista vislumbra una competición muy abierta. ''Veo bien al PSG, incluso si no juega hasta agosto. Es fácil decir Barcelona y Bayern. Hay que tener cuidado con el Atlético de Madrid y, por supuesto, entre los favoritos estará el que pase entre el Manchester City y el Real Madrid''.

Modric había cuestionado a su excompañero Cristiano por no acudir a la gala del premio The Best, pero ahora solo tiene palabras de elogio para el portugués. ''Es uno de los más grandes de la historia. Siempre quiere ganar, nos motivó y nos hizo reaccionar. Tiene un gran corazón, siempre está listo para ayudar a los necesitados''.

Asimismo, el '10' madridista fue consultado por las jóvenes promesas y aconsejó al joven Kilyan Mbappé. ''Lo tiene todo, pero creo que para dar el salto de calidad necesita ir a un campeonato donde el PSG no gane tan fácilmente. También veo un gran potencial en Vinícius y me gustan De Bruyne y Sterling''.

Su apodo en el vestuario

Modric asegura que no le gusta perder ni en los entrenamientos, motivo por el que se ha ganado un curioso apodo en el conjunto merengue.

''Me siento como una persona normal, que ama la humildad y la modestia. Soy persistente, terco. Los compañeros en el Real Madrid me llaman 'vinagre' porque cuando pierdo en el entrenamiento me lo tomo mal'', desveló el croata.

Por último, Luka se refirió a su dura infancia cuando perdió a su abuelo en la guerra de los Balcanes. ''Vivía en el hotel Kolovare con la familia y había muchos de mis compañeros. Jugábamos a la pelota o nos escondíamos en el hotel, hasta que se escucharon las sirenas. En ese momento, sabías qué hacer: correr al refugio. Allí, con seguridad, volvíamos a jugar''.