Zidane se pronuncia sobre el futuro de Achraf Hakimi y su inminente fichaje por el Inter de Milán  

"Aun no hemos ganado nada", declaró el entrenador francés del líder Real Madrid Zinedine Zidane este miércoles en rueda de prensa, antes de recibir al Getafe el jueves en la 33ª jornada de LaLiga.

"Quedan seis partidos, 18 puntos. Matemáticamente, hasta que seamos campeones, no puedes decir nada. Estamos bien, pero hay que seguir. Los rivales van a hacer todo lo posible para ganar esta liga. Nada de confianza, nada de decir que esto se acabó. Para nada", afirmó Zidane.



"Además, he vivido como jugador esta situación. Y yo hablo también de una cosa que he vivido, de una experiencia. Y los jugadores saben muy bien que aun no hemos ganado nada", añadió.

Respecto al internacional belga Eden Hazard, que salió cojeando del terreno en el domingo en campo del Espanyol, Zidane buscó transmitir tranquilidad.



"Sabemos el jugador que es. Es muy bueno y los rivales lo saben también. Ojalá que no haya ninguna intención de hacer daño a un jugador", afirmó el francés.



"En lo de Eden, hay que estar tranquilo. Ha tenido un tiempo fuera de campo con muchas dificultades, y hay que ir despacito con él. No tengo dudas de que todo eso va a desaparecer, va a estar muy bien dentro de poco", señaló.

EL CASO HAKIMI Y EL INTER

"Es un jugador nuestro y puede pasar de todo. Aquí está la parte económica y la deportiva y sabemos cómo están las dos cosas. No es momento de hablar de ello, aunque puede pasar algo en breve. Hay un club, un jugador y un entrenador. Hay cosas que se deciden y ya está".



Zidane también habló del colombiano James Rodríguez, que no parece estar contento con el poco protagonismo que tiene en el Real Madrid.



"Quiere jugar más. Lo entiendo. Pero James está aquí, está entrenando. Estamos todos aquí y tenemos que seguir", explicó.





El Real Madrid recibe al quinto de LaLiga y candidato a la Europa League, Getafe el jueves en la 33ª jornada de Liga, con la esperanza de colocarse con cuatro puntos de ventaja sobre su rival FC Barcelona, al frente de la clasificación.