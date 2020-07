Bartomeu se destapa: La renovación de Messi, las críticas al VAR y los siete nuevos fichajes del Barcelona

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reiteró no tener "ninguna duda" de que el capitán azulgrana Lionel Messi renovará, al tiempo que ve difícil una llegada de Neymar si no es con intercambio de jugadores.

Te puede interesar: El plan maestro del Inter para fichar a Messi: Nueva rivalidad con Cristiano Ronaldo y una tremenda oferta



"Messi ha dicho muchas veces que quiere retirarse aquí y no tengo ninguna duda de que renovará", insistió Bartomeu en una entrevista que publica este domingo el diario deportivo barcelonés Mundo Deportivo.



El presidente azulgrana reiteró su confianza en la renovación de su capitán, que finaliza contrato en junio de 2021, después que hace unas semanas la radio Cadena Ser informara de que Messi había paralizado las negociaciones con el club.

Las dudas sobre el futuro azulgrana de Messi se recrudecieron tras las críticas del astro argentino después de perder LaLiga, aunque pocos días después, él mismo se encargaba de calmar las aguas con las mirada puesta en la Liga de Campeones. Ya entonces, Bartomeu había mostrado su convencimiento de que Messi acabará renovando.

LEER MÁS: Con varios cracks de peso: Barcelona y los futbolistas que están transferibles para la temporada 2020/21



El mandatario también se refirió a una posible vuelta del brasileño Neymar: "Ahora estamos tomando decisiones y los jugadores, si no vienen de intercambio de futbolistas, es muy difícil que vengan", explicó.



En cuanto al delantero argentino Lautaro Martínez, Bartomeu reiteró que "hemos hablado con el Inter (de Milán), pero ahora el tema está parado".



El mandatario azulgrana tiene claro que hay que renovar al meta alemán Marc-André ter Stegen, "no solo por su calidad como portero sino por su personalidad como jugador, su forma de ser y de relacionarse. Es un puntal del vestuario y del futuro". El meta alemán finaliza contrato en 2022.

MÁS: ¿Cuánto vale el alquiler? Así es por dentro el impresionante yate en el que Messi disfruta sus vacaciones en Ibiza



"Para ser portero, es muy joven y ya está en la élite. Y con 28 años es uno de los tres mejores del mundo", afirmó Bartomeu a Mundo Deportivo.



Preguntado por una eventual renovación de Luis Suárez, que queda libre el próximo año, Bartomeu recordó que "tiene un contrato que según el número de partidos que juegue, automáticamente renueva para la temporada 2021-22".

LOS SIETE FICHAJES QUE LLEGAN

"Ya tenemos siete nuevos jugadores. En enero el Barça hizo una serie de apuestas de futuro y desde que las hicimos la gente está viendo la calidad que tienen. Pedri, que es un jugador joven con un talento increíble. Trincao, que era muy desconocido, lo fichamos en enero y ya es el mejor Sub-21 de Europa. Y Matheus Fernandes, que ha jugado poco porque ha tenido unos problemas de los papeles para venir a España, ya los tiene en regla y ha tenido pocas apariciones pero de calidad en el Valladolid. Y Pjanic es un jugador que vendrá y se consolidará seguramente en el minuto cero en el primer equipo. Hace mucha ilusión ver a jugadores del Barça B que suben. Desde Araujo, central que seguro tendrá ficha del primer equipo, Riqui Puig y Ansu Fati."



¿Llegará Neymar?



"Ahora estamos tomando decisiones y los jugadores, si no vienen de intercambio de futbolistas, es muy difícil que vengan".

Sobre las críticas al VAR en el título del Madrid



"Hay que mirar adelante. Hubo un rival, el Madrid, que nos ganó pero también es verdad que la gestión del VAR no fue la más adecuada en este último tramo de Liga y la mejor Liga del mundo merece un VAR a su altura".



Sin el VAR, ¿el Barcelona sería campeón?



"No quiero decir eso. Los árbitros han hecho autocrítica. Que lo admitan es bueno, claro que habrá errores, pero no hay un VAR a la altura de la Liga"