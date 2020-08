Las palizas históricas que ha recibido en su historia el Barcelona de España

Barcelona fue humillado por el Bayern Munich. El equipo alemán lo vapuleó 8-2, siendo así esta la mayor paliza recibida por el equipo catalán en torneos de Europa. Hoy se marca un antes y un después en la historia del Barça.



En toda su historia el equipo catalán ha encajado un total de 12 palizas históricas que jamás olvidarán, sobre todo las que ha recibido de su más enconado rival; Real Madrid, pero nunca ninguna será más penosa que este 8-2.



GOLEADAS HISTÓRICAS AL BARCELONA:



Athletic Club de Bilbao 12 - 1 Barcelona (1930-31)



La primera gran goliza que le recetaron al Barcelona se remonta a la temporada 1930-31 cuando el Athletic Club de Bilbao le endosó un 12-1 categórica muy difícil de digerir.

Bayern Munich 8 - 2 Barcelona (2020)

Barcelona se fue humillado ante el Bayern Munich. Los bávaros derrotaron a los españoles por los cuartos de final de la Champions League en Lisboa, Portugal.





Real Madrid 8 - 2 Barcelona (1934-35)



Real Madrid es uno de los clubes que más goleadas le ha metido al Barcelona.



Ocurrió en noviembre de 1934 y tuvo como protagonistas a Lazcano y Sañudo. El primero convirtió tres goles y el segundo cuatro. El portero era el legendario Ricardo Zamora. El resultado final, 8-2 a favor de los blancos, pasará a la historia de los clásicos ligueros (el 11-1 de 1943 fue en Copa) como la mayor goleada jamás presenciada, y se antoja difícil de repetir, pues el resultado es sin duda de otra época.



Athletic Club de Bilbao 6 - 0 Barcelona (1945-46)



Y es que en esas décadas el Bilbao le tenía la medida puesta al Barca para hacerlo sufrir de tal forma que cuando le ganaba eran tremendas 'tundas' las que le daban a los catalanes. En el recorrido de la temporada 45-46 los bilbaínos nuevamente asestaban una catástrofe monumental de 6-0 al equipo granate y azul.



Real Madrid 5 - 0 Barcelona (1953-54)



El mítico Alfredo Di Stéfano recién llegaba al Real Madrid después de una agria disputa legal por su fichaje entre el club blanco y el azulgrana. Y el argentino se destapó rápidamente en el contundente 5-0 del 25 de octubre de 1953. Un gol de la 'Saeta rubia', dos de Olsen y uno de Molowny ya dejaron al descanso un contundente 4-0 que redondeó en "manita" Di Stéfano a falta de siete minutos para el final.



Real Madrid 4 - 0 Barcelona (1963-64)



Tres goles de Puskas y uno de Di Stéfano. Con esos legendarios el Real Madrid se impuso el 15 de diciembre de 1963 al Barcelona en el Santiago Bernabéu. En aquella mítica alineación también destacaban Santamaría, Zoco, Amancio o Gento. Otro póker de estrellas que sobreviven para recordar aquella mítica goleada de hace medio siglo.