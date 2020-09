Fichajes: Los agentes de Lautaro Martínez están en Barcelona para hablar de su traspaso

Lautaro Martínez (23 años) sigue gustando y mucho al Barcelona. El delantero del Inter de Milan parecía haberse perdido del radar del conjunto español ya que se mencionaba que el Barça apretaba por el artillero holandés del Lyon de Francia, Memphis Depay.

Tras eso, medios italianos y argentinos confirman que el Barcelona aguarda por el fichaje del 'Toro', quien cuajó una estupenda campaña con el cuadro interista y con el que llegó a la final de la Europa League, misma que perdieron ante el Sevilla.



El diario 'Corriere dello Sport' ha informado en las últimas horas que los representantes de Lautaro Martínez se reunieron con los dirigentes del Inter de Milán para hablar de la situación contractual del delantero argentino.

Esto, según el rotativo italiano, era un paso previo al viaje que han realizado a Barcelona con la propuesta de los italianos. Hoy informa TyC Sports de Argentina que los agentes del delantero están en la Ciudad Condal.

LA REUNIÓN INTER - LAUTARO

Sobre la mesa de las negociaciones entre la directiva del Inter de Milan y los representantes de Lautaro no solo estuvo la posible salida del jugador del club y la oferta presentada por el Barcelona, sino también la propuesta de renovación que el club italiano ha puesto en bandeja de plata y que, de momento, ha sido rechazada por el argentino.



Eso sí, Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, descartó la salida del jugador en una entrevista que otorgó. "Lautaro no se va del Inter", dijo a Fox Sports, "No solo el Barcelona está interesado en él, sino que Lautaro sabe que ya está en un gran club. Parece feliz con la vida en Italia, lo cual no es fácil. Creo que va por el camino correcto. Por ahora, no se va", insistió Zanetti.