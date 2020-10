¡Neymar es un escándalo! La jugada que hizo volvió "locos" a todos y era inminente Puskás

Neymar Junior dio un partidazo ante Bolivia en el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en la goleada 5-0 en la Arena do Sao Paulo.

El brasileño se lució y al minuto 63 hizo una jugada que si terminaba en gol era inminente premio Puskás, lo que hizo Ney es de escándalo.



El crack del PSG encaró a la defensa, realizó un caño y una ruleta en la misma jugada, lástima que el último control no le quedó a modo para definirla.





Brasil goleó a Bolvia y se dio un paseo en el inicio de las eliminatorias, los goleadores fueron Roberto Firmino (doblete), Marquinhos, Coutinho y un autogol.

El astro Neymar se recuperó de sus dolores de espalda y fue titular los 90 minutos y dio un espectáculo. En el próximo duelo la escuadra carioca visita a Perú.