¡Otra vez! Diego Maradona vuelve a ser hospitalizado en Argentina

El exastro argentino del fútbol Diego Maradona fue ingresado este lunes a una clínica privada de la ciudad de La Plata, al sur de Buenos Aires, para someterlo a chequeos médicos, informó la prensa local.



Según citan diversos medios argentinos, su internación no tiene relación con la pandemia de coronavirus.

Siendo más que cautelosos con las palabras, es conocido que en los últimos meses Diego habría tenido algunos problemas con el alcohol, en cuanto a excesos, siendo esa una de las claves por las que, al combinar la bebida con la medicación que toma, en caso de ser así, se le generen cuadros de esta índole.

Leopoldo Luque, médico de Maradona, declaró: "Yo veía que sus oscilaciones eran más bajas de lo normal, y sé que puede estar mil veces mejor, traerlo acá lo va a ayudar como todas cosas que tenemos planificadas. Diego no es fácil, lo sabemos todos, pero lo venía viendo, hablando... me ha llegado a decir que no me quería ver, algo normal. Diego es un paciente de edad con muchas presiones, que cumple 60 años y hay que ayudarlo. Es muy difícil ser Maradona. "



Diego Armando Maradona, actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, había acudido el viernes a dirigir a sus jugadores en el día de sus cumpleaños 60, pero tras permanecer unos minutos en la cancha se retiró ayudado por sus asistentes.

Con tapabocas y paso vacilante, Maradona había ingresado a la cancha adonde fue homenajeado por su cumpleaños, aunque se lo vio con muchas dificultades para caminar.



Su presencia había estado en duda debido a que uno de sus custodios había presentado síntomas compatibles con COVID-19, aunque las pruebas resultaron negativas.



Según fuentes allegadas a Maradona, la internación tiene que ver con el estado anímico del '10' más que con su condición física.