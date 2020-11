Rocío Oliva, ex de Diego, y su alarmante frase sobre la salud de Maradona

Diego Maradona, el máximo ídolo del fútbol de Argentina, ha sido internado de urgencia y así mismo, se le tendrá que operar por un hematoma subdural en la cabeza.

Ante eso, su ex pareja, Rocío Oliva, ha decidido hablar acerca de la salud del astro argentino y lo que ha venido sufriendo el '10' argentino. La mujer, en una plática con Radio Mitre, fue contundente: "Hace un año que está empeorando".



"En la clínica hay una lista de las personas que pueden entrar y dentro de esas personas no están las hijas. Verónica Ojeda maneja la puerta. Diego fue presentado en Gimnasia hace un año, desde que me separé ya no tuve más contacto con él, pero hace un año era otro Diego. El Diego que vemos ahora no puede hablar. El Gimnasia- Boca de la última fecha del campeonato ya estaba peor, poco a poco fue empeorando".

MARADONA, ADICTO AL ALCOHOL

Rocío Oliva, una de las mujeres más conocidas que tuvo en su vida Diego Maradona, siguió. "Hay una realidad, el 9 de septiembre lo internaron por lo mismo, son 3 días de chequeos, y hoy fue por lo mismo, pero en este caso más deteriorado que antes. Acá lo que pasa es simple, vos lo podés internar tres o cuatro días y ponerlo bien; que esté hidratado, que tenga vitaminas, pero no es la solución".



Para cerrar, Oliva profundizó: "Diego toma pastillas para dormir, pero acá el problema de Diego es el alcohol, es de público conocimiento. Diego sigue tomando alcohol, el que dice que no es un mentiroso. A Diego hay que internarlo por su adicción al alcohol".