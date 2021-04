''Dios me guió para dejar el Real Madrid'': las confesiones de Keylor Navas y el penal atajado a Messi

Keylor Navas, el portero de las tres Champions con el Real Madrid y que desde el 2019 se marchó al PSG, reveló cuáles fueron sus motivos para abandonar la entidad blanca, en una entrevista con France Football y que fue publicada este martes. El tico confiesa que Dios fue quien lo guió para dejar la entidad merengue.

Llegada al PSG

''Dsde que llegué al PSG pude sentir la afección (apego) del club hacia mí. El hecho de hablar con Leonardo y todo el staff técnico me ayudó a tomar la decisión. Desde ese día, me uní para dar lo mejor de mí al equipo. Creo que cuando trabajo mejor y con la ayuda de Dios que me da toda la energía y la salud, las cosas salen naturalmente. Tenía compañeros en el PSG con los que hablé futbolísticamente, pero también humanamente, y esto es lo que me permite estar sereno en el vestuario. El PSG es un club familiar y eso me gusta''.

Salida del Real Madrid

''Fue un período complicado. Hay momentos en los que debes tomar decisiones. Tengo un gran reconocimiento al Real Madrid y a todos los compañeros que me han tratado bien. Y por supuesto Zidane, con el que hemos ganado todo. Tenemos una historia en común que no se nos irá de la memoria. Pero hay cosas que no controlamos. Fue Dios el que me guió a dejar el Real Madrid''.

¿Cómo lo recibieron en el PSG?

''Estoy muy contento porque en París me han recibido muy bien. Me acuerdo de mi debut en el Parque de los Príncipes en 2019. Tuve una gran ovación del estadio y eso marcó una comunión con los hinchas parisinos. Se identificaron conmigo y yo se lo reconozco''.

Comparación entre el PSG y Real Madrid

''No me gusta comparar porque todos los jugadores son diferentes en cada vestuario. Intenté disfrutar cada instante de lo que hice en el Real Madrid y ahora disfruto en el PSG. Di todo por esa camiseta para intentar ganar todos los títulos posibles''.

Su relación con los futbolistas del PSG

''Sí, hacemos a veces barbacoas. Nos vemos con nuestras familias. Por encima de jugadores, somos humanos con padres y amigos. Hay una vida tras el fútbol y hay que valorarla''.

Vida en París

''Como tenemos hijos, fuimos a Disneyland y lo adoramos. Me divertí con mi mujer, lo mismo que con mis hijos. Y, como todo el mundo, me encantó visitar la Torre Eiffel y nos hemos divertido caminando por las calles de París''.

¿Mbappé en el Real Madrid?

''No, nunca me ha preguntado por el Madrid. Me ha preguntado por mis experiencias, pero nunca por el Madrid''.

La Champions con el Madrid y la clave para ganarla con el PSG

''Creo que no hay secretos en el fútbol. Hay que hacer esfuerzos, trabajar y tener confianza en nuestra capacidad de alcanzar nuestros objetivos y tener profundamente ganas de ganar''.

Los fantasmas del pasado ante el Barcelona

''Estamos contentos de clasificarnos, no me gusta hablar de los fantasmas del pasado. Pero estamos en cuartos, que es lo esencial''.

Le atajó un penal a Messi

''Fue increíble, es algo que no pasa cualquier día. Pero cuando pasan esas cosas, tenemos que estar preparados. Sin embargo, es cierto que pararle un penalti a un jugador como él fue fantástico. Si tienes alguna vez la receta para frenar a Messi, envíame un e-mail y lo reenviaré a todo el mundo. Tira penaltis por la derecha, izquierda, al centro... Me dejé guiar por la intuición del momento''.

Jugar con Cristiano, Neymar y Mbappé

''Son grandes jugadores y nunca sabes lo que va a ocurrir. Tienen un estilo de juego muy completo y es muy complicado saber o prevenir lo que van a hacer''.

Su retiro en el PSG

''Honestamente, no lo sé. Vamos a continuar paso a paso. Es evidente que estoy muy contento de estar aquí y yo seguiré aquí el tiempo que los dirigentes quieran. Por supuesto, si no me quieren más, tendré que salir (risas). Pero estoy contento aquí, y disfruto al 100% de estar en París. Quiero estar más tiempo en el PSG porque me siento bien física y mentalmente''.