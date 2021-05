Andrés Guardado amenaza con retirarse pronto y revela quién es el gran referente de México del futuro

El referente más grande del fútbol mexicano en Europa está cerca de colgar sus botas tras 15 temporadas militando en la élite, donde arribó en 2007 y ha jugado en cinco equipos distintos en tres ligas diferentes.

Estamos hablando de Andrés Guardado, capitán de la selección azteca de 34 años de edad, quien ve su retiro de las canchas muy cerca, pues considera que "está más pa'allá que pa'acá", pero que antes de irse busca completar un objetivo con el combinado nacional.

"Está claro que estoy más pa'állá que pa'acá, en los últimos años mi carrera. No es un secreto, eso lo dice mi edad, pero es verdad que tengo ese objetivo muy claro de jugar un Mundial más, no lo he escondido nunca, es mi objetivo estar ahí. Que mis piernas, mi nivel y el entrenador cuente conmigo es otra cosa, pero de que voy a pelear por estar ahí no lo pongo en duda", dijo el 'Príncipe'.