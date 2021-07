Liga Española: la sorpresiva respuesta del Atlético de Madrid sobre el posible fichaje de Griezmann  

Barcelona quiere la salida de Griezmann y si deseos hablamos, el francés no desea jugar en otro equipo que no sea el Atlético de Madrid si se confirma su baja en la escuadra culé.

Este lunes, el presidente del equipo colchonero, Enrique Cerezo, se pronunció sobre su posible regreso en la presentación de la VII edición de los Premios Platino.



Luego de los actos, el mandatario habló y fue preguntado por el trueque que negocia con el Barcelona entre Saúl y Griezmann.





LA RESPUESTA DE CEREZO



"No tengo ni idea, no me han comunicado nada, no sé nada. No sé cómo están las negociaciones, ni siquiera si las hay, pero ya queda poco para que sepan lo que va a pasar", indicó el presidente colchonero.

Y agregó: "En el mundo del fútbol todo es posible, pero en el caso de Griezmann no tengo ni idea, ni he preguntado", terminó sobre el tema.



Al ser consultado por el otro protagonista del trueque tampoco quiso revelar detalles: "Preguntará mucha gente por todos los jugadores, como siempre, pero en este caso no sé si el Liverpool ha actuado. Sí tenemos un servicio técnico que lo hace muy bien y que estará al tanto de todo".



Por último, comentó sobre Joao Félix luego de ser preguntado por su futuro: "Es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato de larga duración y es y una de las figuras del fútbol en Europa", finalizó.