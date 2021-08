Koeman se expresa y rompe el silencio luego del adiós de Messi: "Aún es difícil entender que ya no jugarás en el Barcelona"  

Ronald Koeman se expresó por primera vez del adiós de Messi del FC Barcelona. El DT holandés aprovechó a hacerlo con un mensaje en su cuenta de Instagram.

Ambas leyendas culés coincidieron una temporada y lograron levantar la Copa del Rey. El técnico aseguró que es "difícil de comprender" que el argentino no siga jugando en el Camp Nou.



"Aún es difícil entender que ya no jugarás en el Barça. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro club Leo Messi. Realmente disfruté la temporada completa que trabajamos juntos. Estoy impresionado con tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. Te convierte en el mejor jugador del mundo. ¡Te deseo lo mejor a ti y a tu familia", fue el mensaje de Koeman.





Así ha despedido Koeman a Leo Messi, que ha estado a sus órdenes. El DT ya había planeado la nueva temporada con el argentino, pero todo cambió en los últimos días.