"No podía imaginar a Cristiano en el City, tomamos medidas para asegurar que viniera aquí"  

Cristiano Ronaldo ya tenía un acuerdo para ser jugador del Manchester City, pero al final todo se cayó gracias al mentor del portugués, Sir Alex Ferguson.

El ex técnico de CR7 contó cómo evitó que se fuera al rival de ciudad y que regresara al United en uan entrevista para Viaplay.



"Mucha gente jugó su parte para traer de vuelta a Ronaldo. Yo contribuí sabiendo que realmente Cristiano quería venir aquí y eso era importante. Funcionó muy bien", comenzó diciendo.





Y agregó: "No diría que es emotivo, pero es emocionante para mí y un alivio porque no podía imaginarlo jugando para el Manchester City, no creo que nadie pudiera hacerlo".





Ferguson no se podía imaginar a Cristiano con la camisa celeste por lo que su puso a trabajar para que Ronaldo volviera a la que un día fue su casa, Old Trafford.



"Es por eso que tomamos medidas para asegurarnos de que viniera aquí. El club lo siguió muy bien y hablé con los Glazer y se hizo", explicaba.

Cristiano Ronaldo debutó el sábado y marcó un doblete ante Newcastle: "Creo que tendrá un impacto en los jugadores jóvenes en particular, posee la experiencia para manejar estas situaciones", dijo.