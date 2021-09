Dino Zoff y su sentencia a Keylor Navas sobre su competencia con Donnarumma en el PSG

Para Donnarumma el inicio de la temporada no está siendo lo que esperaba, el guardameta después de ganar la Eurocopa le ha tocado ver los partidos de su equipo, el PSG, desde el banquillo.

El motivo es claro, Keylor Navas pasa por un buen momento y no ha soltado la titularidad desde su llegada. En las últimas horas un legendario portero se pronunció sobre la situación.



Dino Zoff, campeón del Mundo con Italia en 1982, habló de la rivalidad y sentenció al portero costarricense en una entrevista con SerieANews.





"Es cierto, delante tiene a un portero experto como Keylor Navas, pero Gigio acabará siendo el titular. Hablamos de un portero de nivel absoluto, no tardará mucho en quitarle el puesto, considerando sus virtudes", aseguró.



Zoff no quiso comentar sobre su polémica marcaha del AC Milan, pero dijo esto: "Ya no tiene sentido pensar en eso. El jugador quería marcharse y el club no pudo hacer nada".

A cerca de Maignan, 'heredero' de Donnarumma, afirmó: "Está demostrando ser un guardameta de gran nivel, pero evitaría comparaciones con su antecesor".